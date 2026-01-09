Trygg och positiv Personlig assistent, Täby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-01-09
Är du en positiv och kreativ person som ser dig själv som trygg och balanserad?
Jag är en kvinna på 50 år som bor i Täby, norr om Stockholm som nu söker fler personliga assistenter till mitt team. Jag är väldigt kreativ och mina intressen är bland annat att skapa kläder till mina barbiedockor och att hålla på med fotografering. Jag gillar även musik och att gå på konsert.
Du som min personliga assistent behöver kunna sätta mig i fokus och ha ett öppet sinne. Du stöttar mig med allt i min vardag som exempelvis påklädning och matlagning, men också med promenader och att sköta mitt hem. Din arbetsplats är där jag befinner mig, vare sig det är i hemmet, ute på någon aktivitet eller på resa.
Jag söker dig som:
- Är rökfri
- Har en god grundfysik då det kan förekomma lyft.
- Du får gärna ha tidigare erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
- Har kunskap och erfarenhet av epilepsi då jag kan ha flera anfall per dag.
- Har god svenska i tal och skrift då kommunikation är en väsentlig del av arbetet.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9675685