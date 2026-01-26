Truckförare sökes i Skogås
2026-01-26
Lagermedarbetare sökes till vår kund i Skogås - Få nya möjligheter genom oss!
Är du en strukturerad och driven person med intresse för lagerarbete? Nu söker vi lagermedarbetare till vår kund för en intensiv och spännande däcksäsong. Här får du chansen att bli en nyckelperson i arbetet med att hantera däck och säkerställa en smidig process för däckbyten!Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Det är en roll med högt tempo och fokus på detaljer, där du blir en viktig del av lagrets framgång under en intensiv period.
Som lagermedarbetare kommer du att:
• Hantera och transportera däck i lagret med hjälp av truck.
• Tvätta däck med specialutrustning för att hålla dem i toppskick.
• Organisera och strukturera lagret för att underlätta för skiftbytare och kunder.
Vi söker dig som
• Har truckkort.
• Har god fysisk styrka och uthållighet för att klara av arbetsuppgifterna.
• Behärskar svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
• B-körkort.
• Tidigare erfarenhet av truckkörning och arbete i däcklager.
Vad vi erbjuder:
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Vi på Aura Personal erbjuder även en utbildning där du kommer få lära dig grundläggande kring arbetet i verkstaden.
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7018513-1806674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Skogås center (visa karta
)
142 30 SKOGÅS Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9703654