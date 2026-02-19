Truckförare | Lernia Bemanning | Malmö
2026-02-19
Söker du efter en givande och utmanande karriärmöjlighet där du kan vara en del av ett engagerat team och samarbeta mot gemensamma framgångar? Vi är i behov av en erfaren truckförare för att förstärka vårt kunds lager- och logistikverksamhet i Malmöregionen. Vi erbjuder dig ett arbete i högt tempo som kräver struktur och flexibilitet.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
I rollen som lager- och logistikmedarbetare kommer du att bli en värdefull medlem av vårt internationella industrikoncerns lagerteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar truckkörning, orderplockning, packning och utleverans. Även en hel del lageradministration ingår i uppdraget.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Om dig
Vi letar främst efter dig som är engagerad, positivt inställd och driven. Du trivs med att vara en del av ett team samtidigt som du kan ta eget ansvar och är fokuserad på att utföra ditt arbete noggrant. Eftersom du kommer hantera tungt gods, är ansvarskänsla och högt säkerhetstänkande avgörande. Det är viktigt att du är stresstålig och trygg i din roll. God erfarenhet av truckkörning och lagerhantering är ett krav.
Kravprofil
Svenska flytande i både tal och skrift.
Körkort för behörighet AM eller högre.
Truckkort A+B (TLP10).
Ha grundläggande IT-kunskaper.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten klickar du på "Sök tjänsten" ovan och fyller i formuläret eller loggar in med ditt Linkedin-konto nedan senast 2026-03-15. Vänligen kontakta rekryterare Olivia Gunnarsson via e-post: olivia.gunnarsson@lernia.se
