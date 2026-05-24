Manlig musikintresserad personlig assistent, sommarvik, ca 70 % Centrum
2026-05-24
Vi söker två stycken musikintresserade manliga assistenter med ett genuint intresse att bli stöd till en ung man med flera funktionshinder. Du behöver vara tålmodig och pedagogisk, både kunna ta ett steg tillbaka och vid andra tillfällen jobba motiverande.
Brukaren sitter i rullstol och behöver stöd vid förflyttning varför du behöver vara lagom lång, frisk och stark. Han behöver hjälp att äta, vid påklädning och intimhygien. Under juni-augusti besöker vi utomhusbadet på Lilla Amundön, så ofta vi bara kan. Vi söker endast manliga assistenter så att ombyten kan ske i herrarnas omklädningsrum.
Hans vetgirighet gör att du förväntas leta upp fakta och hålla i lektioner som avslutas med att hjälpa honom att skriva en kortare text på svenska och/eller engelska. Du behöver vara trygg i dessa språk såväl i tal som skriftligt. Kan du något annat språk kan det bli en bonus. Hans musikkunskap är förvånansvärt stor och ett område där han vill utvecklas mer. Till allt behövs en förmåga att kommunicera på ett ovanligt lyhört sätt. Inte lätt, men när det fungerar så är både assistent och brukare nöjda med dagen.
Arbetspassen är på 8-9 timmar. Såväl dag-, kvälls- som helgpass ingår. Halva passet jobbar du ensam och halva passet är dubbelassistans med bad. Det gör arbetet varierat och du lär känna dina kollegor.
Jobbet passar den som vill ha ett meningsfullt jobb där man gör skillnad. Det kan vara någon som ännu inte kommit underfund med vilken utbildning de ska söka och läser upp betyg. Eller en kulturarbetare, gärna musiker, som behöver en grundinkomst. Eller en elevassistent som vill jobba mer strukturerat en till en.
Tjänst ett är ca 70 % under vecka 23- 34 och Tjänst två är ca 70 %under vecka 26- 34.
Bägge tjänsterna börjar som timanställningar för att sedan kunna övergå till ett sommarvikariat. Det kommer ev även finnas möjlighet att fortsätta som visstidsanställd så länge assistansuppdraget varar.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
