Enhetschef kollektivtrafikenheten
2026-05-24
Vi söker en driven enhetschef som vill leda vår unika verksamhet inom Region Gotland. På vår enhet samlas landstings-, kommun- och kollektivtrafikmyndighetsuppdrag, vilket ger en fantastisk möjlighet att arbeta med ett helhetsperspektiv och påverka hela Gotlands utveckling.Publiceringsdatum2026-05-24Arbetsuppgifter
Som enhetschef får du det strategiska och operativa ledningsansvaret för enheten och ansvarar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder och utvecklar ett kompetent team på åtta medarbetare, genomför medarbetar- och lönesamtal, planerar kompetensutveckling och skapar en trivsam arbetsplats där medarbetarna trivs och verksamheten fungerar väl. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till avdelningens fortsatta utveckling.
Rollen innebär också ett nära samarbete med den politiska ledningen, där kollektivtrafiken är ett viktigt utvecklingsområde för den styrande politiken. Du får möjlighet att påverka den övergripande samhällsbyggnadsprocessen, från hållbarhetsprogram och översiktsplanering till akuta operativa frågor. Enheten ansvarar för både allmän och särskild kollektivtrafik, inklusive sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar, vilket gör att din kompetens behövs i alla skeden av planering och genomförande.
En viktig del av rollen är upphandling och uppföljning av avtal med entreprenörer som utför både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Detta innebär ansvar för avtalskontroller och säkerställande av avtalens kvalitet och efterlevnad.
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleutbildning, motsvarande lägst kandidatexamen, inom ekonomi, samhällsbyggnad eller motsvarande område, eller annan utbildning som i kombination med erfarenhet kan bedömas likvärdig. Du har erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, och det är meriterande om du har erfarenhet från kollektivtrafikområdet och/eller har arbetat i en politiskt styrd verksamhet samt erfarenhet av att leda processutveckling och kvalitetsarbete.
Som person har du en stark personlig mognad som ger en stabil grund för både strategiska och operativa beslut. Du besitter välutvecklade sociala färdigheter och skapar enkelt ett förtroendefullt samarbetsklimat, samtidigt som kommunikationen är tydlig och målmedveten. En god ekonomisk medvetenhet innebär ansvarsfull budget- och kostnadshantering, medan en strategisk förmåga gör det möjligt att sätta långsiktiga mål och identifiera risker och möjligheter. Slutligen har du en helhetssyn som ser hela verksamheten som en samverkande helhet, vilket är avgörande för att utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik på Gotland.
Välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
9924943