Truckförare | Lernia Bemanning | Lund
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-02-17
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du intresserad av lagerarbete och har erfarenhet av truckkörning? Vi söker nu medarbetare till vår kund i Lund, där du ges möjligheten att bidra till en framgångsrik verksamhet. Ta chansen att vara med och forma framtiden tillsammans med oss på Lernia.
Om tjänsten
I rollen som truckförare kommer du att ha ansvarsområden som inkluderar truckkörning, plockning av beställningar, packning och hantering av in- och utgående leveranser. Du kommer att vara en del av ett engagerat team och förväntas bidra till en organiserad och säker arbetsmiljö.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, men din flexibilitet värderas högt då arbetstiderna kan komma att ändras till 2-skift eller ständig eftermiddag.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av lager och truckkörning, och är van vid att arbeta i ett högt tempo med god noggrannhet. Du har giltigt truckkort, gärna kombinerat med vana av att köra motviktstruck och skjutstativtruck. Som person är du ansvarstagande, säkerhetsmedveten och trivs med att arbeta både självständigt och i team. God kommunikationsförmåga samt förmågan att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter är viktigt i denna roll. Vi ser även att du kan jobba hela sommaren. Publiceringsdatum2026-02-17Kravprofil för detta jobb
Har förmågan att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Körkort för minst behörighet AM.
Truckkort A+B (TLP 10).
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten klickar du på "Sök tjänsten" ovan och fyller i formuläret eller loggar in med ditt Linkedin-konto nedan senast 2026-03-15. Vänligen kontakta rekryterare Olivia Gunnarsson via e-post: olivia.gunnarsson@lernia.se
om du har några frågor eller funderingar. Intervjuer sker löpande så skicka därför din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7243850-1846699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Kommunhuset Kristallen (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9748000