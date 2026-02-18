Truckförare Avfallshantering
ISS Facility Services AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2026-02-18
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi söker en Truckförare till Avfallshanteringen hos vår kund som är verksam inom fordonsindustrin i centrala Skövde. Du kommer att bli en värdefull och viktig del i ett positivt och lösningsfokuserat team som dagligen levererar service i världsklass!
Om rollen
Som Truckförare inom Avfallshanteringen, får du en viktig roll med ansvar för att samla in avfall med hjälp av truck samt tömma det på anvisad plats enligt gällande sorteringsrutin. Du kommer ingå i ett team där ni hjälps åt att tömma avfallskärlen samt se till att det är ordning och reda i avfallsstationen.
Arbetstid - 15:00-00:00. Övertid på helger förekommer.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning.
Vem söker vi?
Eftersom alla våra medarbetare har daglig kundkontakt, så vill vi att du är serviceinriktad, lyhörd, ansvarstagande, initiativtagande och positiv. Vi ser gärna att du är flexibel och lösningsfokuserad då du ibland kan behöva hjälpa dina kollegor med andra arbetsuppgifter. Då arbetet stundtals är tungt, underlättar det om du är i god fysisk form. Vi tror att du är en person som trivs med att jobba i högt tempo.
Du har fyllt 18 år och du har B-kort samt Truckkort. Har du behörighet D1, så är det mycket meriterande. Vidare, så är det väldigt viktigt att du, med personsäkerheten i fokus, talar och skriver god svenska.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS Facility Services vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå och kan komma med förslag till förbättringar. Du har lätt för att skapa goda relationer samt en god förmåga att självständigt planera ditt arbete - att samarbeta med dina kollegor kommer naturligt för dig.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS Facility Services storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter - nationellt och globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS Facility Services erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS Facility Services är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS Facility Services värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
OBS! På grund av GDPR, behandlar vi ej ansökningar inkomna via mejl.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9751065