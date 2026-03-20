Truckförare
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-03-20
Vi söker nu truckförare/lagerarbetare till vår kund i Jordbro.
Tjänsterna passar dig som trivs i en strukturerad lagerverksamhet där noggrannhet, tempo och ansvar är viktiga delar av arbetsdagen. Du blir en del av ett samarbetsinriktat team där man hjälps åt och där varje medarbetares insats bidrar till ett effektivt flöde. Arbetet sker i en kylmiljö, vilket innebär att du känner dig bekväm med att arbeta i en miljö med lägre temperaturer och tydliga rutiner.
Arbetet består främst av plock och pack av livsmedelsprodukter, kombinerat med truckkörning och övriga lageruppgifter. Du kommer att ha en viktig roll i det dagliga flödet och bidra till att leveranser hanteras korrekt och effektivt.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, i en miljö där struktur, ordning och teamwork är centralt.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av livsmedelsprodukter
Truckkörning (daglig del av arbetet)
Hantering av gods i kylmiljö
Övriga lageruppgifter som förekommer i verksamheten
Krav för tjänsten
Truckkort A + B
Dokumenterad truckvana
Erfarenhet av lagerarbete
Förmåga att arbeta i kylmiljö
God svenska i tal och skrift
Tillgänglig för både dag- och kvällspass
Meriterande
Erfarenhet från livsmedelslager eller annan logistikverksamhet
Vana av att arbeta enligt rutiner, instruktioner och kvalitetskravDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och pålitlig
Noggrann och strukturerad
Självgående men trivs i lagarbete
Positiv, lösningsorienterad och arbetsvilligOm tjänsten
Anställningsform: Behovsanställning
Arbetstider: Dag eller kväll
Arbetsplats: Jordbro
Start: Enligt överenskommelse
Eftersom tjänsten är en behovsanställning krävs att du har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller annat arbete.
Du behöver kunna styrka detta genom ett aktuellt intyg, såsom studieintyg eller anställningsintyg. Intyget ska kunna uppvisas innan anställningen kan påbörjas och uppdateras om din sysselsättning ändras.
Om du går vidare i processen kommer vi, efter ditt godkända medgivande, att genomföra en bakgrundskontroll som omfattar uppgifter ur belastningsregistret. Därför krävs det att du har ett rent belastningsregister.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan sker detta via annonsen på OnePartnerGroups hemsida. Vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ioanna Papadopoulou ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se Jobbnummer
9811496