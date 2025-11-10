Truckförare
Vida Ab, Vida Träförädling / Lagerjobb / Alvesta Visa alla lagerjobb i Alvesta
2025-11-10
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vida Ab, Vida Träförädling i Alvesta
Vilka är vi?
Vida Träförädling ingår i Vida-gruppen som är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1900 medarbetare och vi har 27 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige. Vi arbetar med trä som material vilket gör oss till en hållbar och trygg framtidsbransch.
Hos oss arbetar både tjejer och killar med olika utbildningar och bakgrund. En vanlig fördom om sågverksbranschen är att det innebär tungt fysiskt arbete, men den bilden vill vi ändra på! Det tunga arbetet sköts till stor del av automatiserade maskiner, vilket kräver att vi har personal som övervakar och till viss del styr maskinlinjerna.
Vår vision är "Att Växa", och det gäller inte enbart bolaget utan även våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att växa både kunskapsmässigt och inom bolaget.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Vad innebär rollen?
Vida Träförädling söker en truckförare som ska bli en i vårt team i Alvesta. Du kommer att arbeta med att lasta transporterna samt förse produktionen med material. Vi kör större truckar 12 15 ton. Tjänsten innebär att du jobbar dagtid.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Du har en god förmåga att planera ett flöde och att arbeta systematiskt och strukturerat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av truckkörning. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Framför allt värdesätter vi en positiv attityd till arbetet och arbetskamraterna och ett engagemang kring att se möjligheter och ständigt vilja förbättra. Du trivs med ordning och reda, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vida AB
(org.nr 556374-4183) Arbetsplats
Vida Ab, Vida Träförädling Kontakt
Stefan Frisk 0472-439 53 Jobbnummer
9596782