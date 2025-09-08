Truckförare
2025-09-08
För kunds räkning söker vi truckförare till Kristinehamn.
Företag har en bred kärnkompetens i tillverkning, bearbetning, kvalificerad svetsning och montage av tunga och medeltunga komponenter, produkter och kompletta systemleveranser för lokala och globala kunder. Företagets kunder verkar inom branscher som marin, energi, försvar samt övriga maskinkomponenter till medeltung och tung industri.
I företagets produktionsanläggning i Kristinehamn har företaget 12 600 kvadratmeter produktionsyta bedrivs flexibel och kundanpassad produktion. Medarbetare är företagets största tillgång och tillsammans med sin unika tekniska förmåga så har de ett erbjudande som passar bra när det handlar om att producera för krävande kunder.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av lossning av lastbilar utomhus samt interntransport med truck inomhus i verkstadsmiljö. Du kommer också att arbeta med rengöring av bearbetade detaljer med högtryckstvätt. Detta arbete är fysiskt krävande och kräver god fysisk form. Utmaningen i ditt arbete blir att ansvara för att tvättprocessen flyter på samtidigt som du säkerställer att godset transporteras enligt schema. Rollen kräver förmåga att planera och hålla fokus på två parallella flöden utan att tappa tempo eller kvalitet.Profil
Vi söker dig som har truck- och traverskort (krav), svenskt medborgarskap och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som är redo att ta ett fysiskt aktivt och varierat arbete där du både ansvarar för truckkörning samt industriell rengöring. Tjänsten är på heltid och sträcker sig initialt fram till semestern - Start omgående!
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
