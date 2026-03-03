Truckförare - B6 Omgående start
Dina Arbetsuppgifter och profil
Är du en person som trivs i en fartfylld miljö där tempot är högt och dagarna varierar? Nu söker vi erfarna truckförare med vana av B6 (fyrvägstruck) som vill bli en viktigt del av vårt team på heltid.
Hos oss får du en anställning som kräver ansvar, noggrannhet och ett driv. Vi värdesätter dig som har en positiv inställning och som är ivrig att lära dig nya uppgifter. I rollen arbetar du främst körning av B6 (fyrvägstrucken). Du ansvarar för plock och hantering av större och mer svårhanterligt material. Arbetet kan även innebära andra arbetsuppgifter inom lastning, godshantering och övriga lager relaterade uppgifter.
Kunden arbetat både dag/kväll mån-fre (06:00-15:00 / 15:00-00:00). Start kommer bli så fort vi hittat rätt person till uppdraget.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Truckkort A1-A4, B1-B6
Är ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med högt arbetstempo
Är flexibel och har god samarbetsförmåga
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll för kandidater som går vidare i processen
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
