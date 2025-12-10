Trollhättan: Servicetekniker
Är du en skicklig servicetekniker med ett skarpt öga för felsökning och reparation av komplexa system? Brinner du för att arbeta med tunga fordon och avancerade påbyggnader? Då har vi en spännande möjlighet för dig i vår filial i Vänersborg! Vi söker dig som vill vara med och säkerställa optimal funktion och prestanda hos våra kunders unika fordon.
Vem är du
Utbildning mot tunga fordon, fordonsel, mekanik eller hydraulik. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper och färdigheter genom gedigen arbetslivserfarenhet. Du har haft direkt kundkontakt tidigare.
Erfarenhet av att arbeta med felsökning och reparation av elektriska, mekaniska och hydrauliska system på lastbilar och tunga fordon. Erfarenhet av påbyggnader som kranar, lastväxlare eller liknande är ett stort plus.
Erfarenhet av avancerad felsökning och diagnosverktyg.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift, vilket är viktigt för effektiv kommunikation och noggrann dokumentation av utförda service- och reparationsarbeten.
Innehar B-körkort.
Vi erbjuder
Lön 40 000 / månad om man har allt vi söker.
Friskvård
Kollektivavtal
Gratis Kaffe
Arbetstid 06:30 - 15:30
Fina möjligheter att själv utveckla service-verksamheten.
Om tjänsten - Vad du kommer att göra:
I rollen som servicetekniker kommer du att vara vår expert på att diagnostisera och åtgärda tekniska problem. Ditt huvudsakliga fokus kommer att ligga på felsökning och avhjälpning av mekaniska, hydrauliska och elektroniska fel, primärt på lastbilskranar. Vi arbetar med flera fabrikat, men erfarenhet av Fassi-kranar är särskilt meriterande, även om kunskap om andra märken värderas lika högt.
Vi möter våra kunders specifika önskemål och behov, vilket innebär att du kommer att arbeta med varierande och orderspecifika lösningar. Din expertis är avgörande för att snabbt och effektivt återställa fordonens funktionalitet.
