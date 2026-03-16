Trollhättan Energi söker en drifttekniker
Trollhättan Energi AB / Driftmaskinistjobb / Trollhättan Visa alla driftmaskinistjobb i Trollhättan
2026-03-16
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättan Energi AB i Trollhättan
Vi behöver förstärkning till vårt moderna avloppsreningsverk, till ett av de viktigaste jobben vi har - att göra så rent vatten som det bara går av det avloppsvatten vi får in från Trollhätteborna.
Ditt uppdrag
Som drifttekniker hos oss kommer du i huvudsak arbeta med förebyggande och akut underhållsarbete, felsökningar och dokumentation. Du kommer också ansvara för ett processavsnitt i processen/avloppsreningsverket. I tjänsten kan beredskap komma att ingå och med en inställelsetid på 30 minuter.
Du kommer bli en del av ett härligt gäng - vi är omkring 50 anställda på verksamhetsområdet Vatten, som omfattar rening och avledning av avloppsvatten samt produktion och distribution av dricksvatten.
Vi söker dig som
- Är utbildad drift/processtekniker eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Behärskar svenska i tal och skrift
- Har goda kunskaper i Officepaketet och intresse/förståelse för IT-baserade stödsystem
- Har B-körkort
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av processövervakning och automation
- Erfarenhet av mekaniskt underhåll
- Erfarenhet av VA-branschen
- Erfarenhet från arbete inom biogas och/eller biogastankstationer
Dina personliga egenskaper
- Du vet att du kan mycket - men inte allt. Därför är du varken rädd för att dela med dig av din kunskap till kollegor eller be om hjälp när det behövs
- Du är nyfiken och vill gärna lära nytt för bidra till verksamhetens utveckling
- Du kan jobba självständigt och är lösningsorienterad
- Du tar ansvar, är strukturerad och flexibel - hugger gärna i där det behövs
Vi erbjuder bland annat
- En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar
- Ett viktigt jobb i en organisation som gör skillnad för väldigt många människor inte minst genom vårt stora samhälls- och miljöengagemang
- Ny utökad och modern biologisk rening på Arvidstorp.
- Läs mer om våra förmåner och hur vi jobbar med hållbarhet och samhällsengagemang här.https://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Erik Sjöberg, Avdelningschef Avloppsvatten, telefon: tel:0520496495.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, HR-generalist, telefon tel:0520497588.
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-04-06.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi AB
(org.nr 556194-6921) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten, Vattenrening och biogasproduktion Kontakt
Erik Sjöberg 0520-496441 Jobbnummer
9798406