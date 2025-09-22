Tribolog/Emulsionsansvarig
Alleima Tube AB / Maskinreparatörsjobb / Sandviken Visa alla maskinreparatörsjobb i Sandviken
2025-09-22
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Sandviken
, Tierp
, Surahammar
, Hallstahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Alleima, Division Strip är marknadsledande inom speciallegerade och rostfria band. Våra produkter och vår service bidrar till ökad produktivitet, processäkerhet och kostnadseffektivitet och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att utvecklas och stå redo att möta framtidens behov på en ständigt växande och global marknad.
Har du ett starkt mekaniskt intresse och skulle trivas i en självgående roll med mycket eget ansvar? Är du en engagerad och social person med intresse för tribologi? Då ser vi fram emot din ansökan!
Din roll
Som Emulsionsansvarig (tribolog) kommer du att arbeta nära produktionen med förebyggande och avhjälpande underhåll i maskiner och anläggningar i driften. I rollen ingår även lab-uppgifter, rapportskrivning, oljeprovtagning, planering, beredning. I samarbete med elektriker och andra mekaniker säkerställer ni effektivitet, tillgänglighet och utbyte i produktionsverksamheten och därmed nå gemensamt uppsatta mål. I arbetet sätter vi alltid säkerheten först med hjälp av Alleimas rutiner och processer för säkerhet, hälsa och miljö.
Arbetsuppgifter innefattar:
Det som mäts på labbet är bla ph, konduktivitet, olika koncentrationer och vidtar korrigerande åtgärder beroende på resultat.
Praktiskt analysera, identifiera samt implementera förbättringar i produktionsutrustningen.
Kontakt med leverantörer, hantering av inköp inom området.
Ansvarar för att smörjförråden är uppdaterat.
Arbeta med att uppdatera i system och hantera ronderingar och kontroller utifrån att hela tiden sträva efter att optimera verksamheten.
Du ingår i tribologgruppen och stöttar även som smörjare samt kontroll av valsoljeanläggningar.
Rollen är för närvarande på dagtid.
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller mekanik, alternativt arbetslivserfarenhet som anses likvärdig. Den allra viktigaste egenskapen för oss är ditt brinnande intresse för tribologi/mekanik och din vilja att utvecklas inom området. Du har viss lab-erfarenhet samt tekniskt/mekaniskt kunnande, god datavana är ett måste och har du tidigare arbetat inom system som maintmaster (underhållssystem) så är det bara plus. Du talar och skriver obehindrat på svenska, och då vi arbetar i en internationell miljö ser vi gärna att du även har goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av att du är ansvarstagande och ordningsam person som gillar att arbeta med problemlösning. Du tar gärna initiativ till utveckling, både personligen och i teamet, och utför ditt arbete med fokus på säkra leveranser av hög kvalitet. I rollen har du ett brett kontaktnät och med din flexibilitet och goda kommunikationsförmåga skapar du väl fungerande samarbeten och ger utmärkt service till våra kunder.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Stefan Wiberg, rekryterande chef, +46 70 225 41 58
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2025-09-22Facklig kontakt
Ilkka Kallio, IF Metall - 070 241 20 85
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-10-12.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov som gör att vi uppnår våra affärsmässiga mål genom vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: per.hammas@alleima.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9520514