Transportplanerare till Ragn-Sells
2026-02-12
Vill du ta dig an en nyckelroll där du får kombinera operativ transportplanering med möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt? Har du erfarenhet från lantbruksbranschen och/eller tunga transporter i komplexa miljöer? Då är det dig vi söker!
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag och en del av Ragn-Sellskoncernen, som även är verksam i Norge, Danmark och Estland. Företaget arbetar med att samla in, behandla och återvinna avfall och restprodukter - med målet att omvandla dem till nya resurser. Med innovation, teknisk kompetens och lång erfarenhet driver Ragn-Sells utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi där resurser tas tillvara istället för att förbrukas. Verksamheten präglas av ansvarstagande, entreprenörsanda och ett starkt fokus på hållbarhet - både miljömässigt och affärsmässigt.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som Transportplanerare ansvarar du för den dagliga operativa planeringen av transporter. Du säkerställer att resurser används effektivt, att kapaciteten matchar behoven och att verksamheten fungerar smidigt i en miljö där förutsättningarna snabbt kan förändras. Rollen innebär att du löpande gör kapacitetsbedömningar, planerar fordon och justerar upplägg när omständigheter förändras. Oförutsedda händelser är en naturlig del av vardagen, vilket kräver att du snabbt kan analysera situationen, prioritera om och hitta hållbara lösningar.
Detta är en ny roll i organisationen, vilket innebär att du får vara med och sätta ramarna för hur tjänsten ska utvecklas över tid. Här finns goda möjligheter att driva förbättringar, utveckla arbetssätt och skapa effektiva processer som stärker verksamheten långsiktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Operativ planering och koordinering av transporter
Kapacitets- och resursoptimering
Samordning och dialog med externa och interna aktörer
Omplanering och optimering vid förändrade förutsättningar
Administrativ hantering och sammanställning av fakturaunderlag
Löpande uppföljning och dokumentation
Anställningsform
Tjänsten är ett heltidsuppdrag som inleds som en konsultanställning via StudentConsulting. För rätt person finns en tydlig ambition från Ragn-Sells att därefter erbjuda en anställning direkt hos dom. Detta är en långsiktig satsning där du får möjlighet att växa med rollen och bli en viktig del av verksamheten.
Arbetstiderna är förlagda till kontorstid.
Start sker enligt överenskommelse.
Placering är på Ragn-Sells kontor i Heljestorp (Vänersborg).
Möjlighet till visst hybridarbete finns utifrån verksamhetens behov.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har god kännedom om lantbruksbranschen och/eller erfarenhet av tunga transporter i komplex miljö
Förstår flöden, logistik och de praktiska konsekvenserna av placeringsbeslut
Har god administrativ förmåga
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg och självständig person som är bekväm med att fatta beslut. Du är ödmjuk och prestigelös i ditt sätt, samtidigt som du har integritet och vågar stå för dina bedömningar. Eftersom du har många kontaktytor, både internt och externt, trivs du i dialogen med andra och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är lösningsorienterad och proaktiv - när något inte går enligt plan agerar du snabbt, analyserar situationen och hittar alternativa vägar framåt. Struktur, framförhållning och ett starkt ansvarstagande präglar ditt arbetssätt.
Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
