Transportör till Återbruksmottagningen
2025-09-29
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 200 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå. Som återbruksmedarbetare har du en viktig roll i arbetet framåt. Tillsammans gör vi Luleå hållbart.
Om rollen
Lumire söker nu en ny medarbetare till Återbruksmottagningen på Risslan. Rollen innebär att transportera återbruk, utföra kvalitetskontroller samt mindre reparationer av inkommet material till Återbruksmottagningen. Du kommer vara Lumires ansikte utåt och har alltid kunden i fokus. Tillsammans med ett gäng härliga kollegor sköter du den dagliga driften i verksamheterna.
Vi söker dig som
Du värderar hållbarhet, miljö och återbruk högt. Vi ser att du är engagerad, positiv och serviceinriktad. Du har lätt för att kommunicera och vägleda såväl kollegor som kunder. Som person är du initiativtagande och tvekar inte att ta tag i arbetsuppgifter där det behövs. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i grupp, att du har förmåga att arbeta strukturerat och gillar att hålla ett högt tempo.
Det är ett fysiskt krävande arbete där tunga lyft ingår, därför söker vi dig som trivs med ett aktivt arbete. Då reparationsarbete ingår i tjänsten är det önskvärt att du har erfarenhet av liknande praktiska uppgifter.
Svenska i både tal och skrift är ett krav samt att du kan förstå och tala engelska.
Du har en avslutad gymnasieutbildning. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande och roligt arbete där du får möjligheten att verka för ett hållbart Luleå.
Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Hos oss får alla ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till en friskvårdstimme per vecka.
För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje.
Vill du bli en miljöresurs?
Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.
Arbetstid: Heltid 100%. Arbetstiderna är förlagd till dagtid måndag-fredag, helgarbete förekommer. Vi tillämpar 6 månader provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om du har frågor om rollen är du välkommen att kontakta Driftchef Anna Lamppa, anna.lamppa@lumire.se
Facklig kontakt: Olov Wiklund Transport, olov.wiklund@transport.se
Du söker jobbet via länken.
Sista ansökningsdag är 2025-10-15. Urval sker löpande och rekryteringen kan därav komma att avslutas innan sista ansökningsdag.
