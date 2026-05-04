Transportledare till Specialtransporter Boden
2026-05-04
Transportledare Specialtransporter Arboga
Vi välkomnar dig som vill ha ett arbete där din insats verkligen gör skillnad där varje uppdrag bidrar till Sveriges säkerhet och beredskap. Vi söker nu Transportledare för Specialtransporter för fortsatt utveckling av Försvarsmaktens transportfunktion.

Publiceringsdatum: 2026-05-04

Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för att ge kvalificerat logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten - både nationellt och internationellt. I FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och stort ansvarstagande - där teamkänsla och professionalism går hand i hand.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som transportledare kommer du att arbeta med den dagliga driften av verksamheten, vilket bland annat innebär att planera transporter och ansvara för schemaläggning inklusive tjänsteresor där övernattning förekommer. Arbetet kan också innebära viss utlandstjänstgöring samt deltagande vid nationella och internationella insatser och övningar.Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
Aktuell och dokumenterad erfarenhet som transportledare
Aktuell och dokumenterad erfarenhet från Transportbranschen
God datavana och kunskaper i Microsoft Office, främst Excel
Körkort BECE.Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, lyhörd, tydlig i din kommunikation och har lätt för att bygga goda och hållbara relationer. Du ställer obehindrat om inför nya eller förändrade arbetsuppgifter och är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och systematisk i din strävan efter att kontinuerligt uppnå goda resultat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Gymnasieexamen inom transportprogrammet
Engelska B / Engelska 6
Genomförd ADR klass 1 - explosiver
YKB (Yrkeskompetensbevis).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Civil befattning
Individuell lönesättning tillämpas
3 timmar inplanerad fysisk aktivitet per vecka under ordinarie arbetstid
28-35 semesterdagar per år beroende på din ålder
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontaktas:
Välkommen att kontakta Mika Siurumaa, sektionschef Specialtransporter.
Fackliga företrädare:
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SACO Magdalena Sewall
SEKO, Eva-Britt Steen
Samtliga nås genom Försvarsmaktens växel tfn.08-788 7500.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
