Transportledare inom Expresstransporter
2026-03-04
Emploid hjälper nu ett internationellt och framgångsrikt företag inom transport- och logistikbranschen. Organisationen har verksamhet i ett stort antal länder och tusentals medarbetare världen över med fokus på att leverera transportlösningar av hög kvalitet till kunder globalt. Företaget arbetar kontinuerligt för att utveckla hållbara och effektiva transportlösningar och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, affärsmässighet och resultat står i fokus. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd Emploid med goda möjligheter att bli överrekryterad av kundföretaget.
Om rollen
Som trafikledare kommer du att arbeta med planering och koordinering av internationella expressleveranser där tid och precision löper som en röd tråd genom ditt arbete. Du blir en del av ett specialistteam som hanterar prioriterade transporter och ansvarar för att planera, prissätta och följa upp transporterna från start till mål.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du snabbt behöver analysera transportuppdrag, sätta konkurrenskraftiga priser och säkerställa att leveranserna genomförs på ett effektivt sätt. Arbetet sker i nära samarbete med kunder, chaufförer, åkerier och rederier för att säkerställa smidiga transportflöden.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Planering och koordinering av internationella express-transporter
• Prissättning av transporter och dialog med kunder kring transportlösningar
• Kontakt med åkerier, chaufförer, rederier och kunder
• Rutt- och lastplanering för att optimera transporterna
• Bokning av transporter och relevanta delar av transportkedjan
• Uppföljning av pågående transporter samt hantering av eventuella avvikelser
• Säkerställa att nödvändiga transport- och tulldokument finns tillgängliga
Om dig
För att trivas i rollen är du en affärsdriven och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo där snabba beslut ofta behöver fattas. Du är initiativtagande och vågar ta ansvar för dina transporter samtidigt som du har förmågan att samarbeta nära med ditt team för att hitta de bästa lösningarna. Du drivs av att skapa bra affärer och leverera hög kvalitet till kunden. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att ställa om när oväntade situationer uppstår i transportflödet.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet från transport- eller logistikbranschen
• God kunskap inom Officepaketet, systemvana och generell IT-kompetens
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom transport eller logistik
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 08.00-16.40
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
