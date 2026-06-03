Transportledare
Onepartnergroup Väst AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-03
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, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera service, problemlösning och samarbete? Vi söker nu för ett sommarvikariat en engagerad Transportledare som vill bidra till effektiva logistikflöden och hög servicekvalitet i en verksamhet med högt tempo och stark laganda.
Om rollen
Som Transportledare har du en central roll i att säkerställa smidiga och välplanerade transporter. Du arbetar med orderhantering, transportplanering och daglig kontakt med kunder, transportörer och interna kollegor. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att hitta lösningar i en dynamisk miljö.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Orderhantering och transportplanering
Upprättande av sändningsplaner och bokning av frakttjänster
Hantering av reklamationer och returärenden
Säkerställa att arbetsprocesser och rutiner följs och utvecklas
Stöd till kollegor inom logistikavdelningen vid behovPubliceringsdatum2026-06-03Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en roll med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har:
Minst ett års tidigare erfarenhet som transportledare, transportplanerare eller liknande roll
God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett flexibelt arbetssätt och förmåga att prioritera i ett högt tempo
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och kvalitet står i fokus. Här finns möjlighet att utvecklas i en varierande och viktig roll inom logistik och transport.Övrig information
Omfattning: Heltid, ett sommarvikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Start: Omgående
Arbetstid: måndag-fredag
Du kommer vara anställd hos oss på OnePartnerGroup och arbeta som konsult.
Vad händer när du har sökt tjänsten? 🤗
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
(mailto:rebecka.svensson@onepartnergroup.se
).
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryterare & Konsultchef
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se +46723774920 Jobbnummer
9944634