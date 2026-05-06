Transportledare
Vi på IC:e Transport AB söker en erfaren trafikledare inom transport av i första hand livsmedel. Det är ett krav att ha jobbat med frukt&grönt inom transportsektorn.
Tjänsten är tidvis i högt tempo vilket ställer som krav att man kan ha flera bollar i luften och fatta snabba beslut. Tjänsten är heltid och innefattar arbete på kontoret och terminalen var tredje helg samt nattjour enligt schema.
Du som sökande hoppas vi på är en pigg och entusiastisk person som vågar ta för sig och ställa kundservicen som hög prioritet och ha ett gott bemötande till kollegor. Vana och erfarenhet med frukt och grönt inom transport är en stor merit. Vi ser även att du har en god datorvana.
Truckkort med körvana är ett krav då tjänsten även innefattar lossning och lastning av gods.
Flytande svenska i tal och skrift samt engelska är ett måste för denna tjänst.
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Vi tar emot ansökningar via e-post. Ansökningar på annat sätt kommer inte att besvaras. Bemanningsbolag och liknande företag ber vi vänligen men bestämt att inte ta kontakt med oss.
Märk er ansökan med "Trafikledare"
Vid frågor om tjänsten mejla richard@icetransport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: richard@icetransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ic:E Transport AB
(org.nr 556738-9878)
Planteringsvägen 7 (visa karta
)
252 30 HELSINGBORG Jobbnummer
9894354