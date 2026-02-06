Transportkoordinator till TMR
2026-02-06
Vi söker en serviceinriktad transportkoordinator till vår uppskattade kund TMR i Stockholm. Är det du?
Uppdraget och rollen
Rollen som transportkoordinator är bred och kommer att innehålla både koordinering, administration och kundsupport. Tillsammans med en sammansvetsad grupp bestående av tre kollegor kommer du att arbeta med transportkoordinering och ha daglig kontakt med kommuner och TMR:s olika samarbetspartners. Du kommer att sitta på TMR:s trevliga kontor centralt i Stockholm och ha ett tätt samarbete med kollegor både i Stockholm och i Helsingborg.
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt enligt överenskommelse. De första 6 månaderna är du anställd som konsult via The Place med ambitionen att sedan om allt fungerar som det ska blir överanställd hos TMR då behovet är långsiktigt.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som transportkoordinator hos TMR kommer du att:
• Ta emot bokningar /beställningar via deras portal, mejl och telefon.
• Koordinera och planera transporter för upphämtning av förpackningar runt om i Sverige.
• Koordinera och planera fjärrtransporter och exportbokningar.
• Ha daglig kontakt med kommuner, samarbetspartner och kollegor.
• Hantera administration kopplat till dessa arbetsuppgifter.
Dina tidigare erfarenheter och personliga egenskaper
För att passa och trivas i rollen ser vi följande bakgrund som lämplig:
• Tidigare erfarenhet från en roll inom koordinering och administration av transporter i någon form.
• En god förståelse för hela logistikflödet.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• God systemvana.
• Det är meriterande att ha hanterat gränsöverskridande avfallstransporter.
För denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom rollen är en servicefunktion är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad, lösningsorienterad, prestigelös och ansvarstagande. Du trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor både internt som extern. Det är även viktigt att du är noggrann och strukturerad då din roll är en stor del i att den dagliga logistiken flyter på friktionsfritt. Du har ett flexibelt förhållningssätt och är inte rädd för att hugga tag i andra arbetsuppgifter som kommer i en snabbt växande organisation. Självklart bidrar du även till en trevlig stämning och ett gott samarbete bland dina kollegor.Om tjänsten
• Anställningsform: Hyrrekrytering. Anställd av The Place i 6 månader för att sedan om allt fungerar övergå i en fastanställning hos TMR.
• Önskat startdatum: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
• Plats: På TMR:s kontor på Barnhusgatan 22 i Sthlm.
• Arbetstider: Kontorstider, 8-17 med möjlighet till flex och att arbeta hemifrån en dag i veckan.
Passar beskrivningen in på dig? Är du möjligtvis TMR:s nya stjärna? Vad kul - Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om TMR
Sedan 2005 har TMR hjälpt företag som omfattas av producentansvarslagstiftningen för förpackningar att fullfölja denna. Det innebär bland annat att vi hjälper våra kunder med att utforma förpackningar så att de kan återvinnas, ser till att insamlat förpackningsavfall hanteras så effektivt som möjligt genom våra logistiska flöden och att förpackningarna slutligen genomgår en så effektiv återvinning som möjligt. 2025 hanterade vi mer än 60 000 ton förpackningsmaterial till återvinning.
Tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
