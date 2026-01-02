Transportbilssäljare till Dahlbacka Bil
Starfinder AB / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2026-01-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Nacka
, Karlstad
, Örebro
, Askersund
, Västerås
eller i hela Sverige
Om du är målmedveten, gillar att ta ansvar och drivs av att bygga affärer - då kommer du att trivas hos oss!
Nu söker vi en målmedveten och kundfokuserad bilsäljare som vill bli en del av vårt familjära team!
Dahlbacka Bil AB grundades 1985 och har sedan dess utvecklats till en av Stockholms mest etablerade bilhandlare. Sedan 1997 har vi byggt upp ett starkt rykte som en av stadens största och äldsta Citroën-återförsäljare. Under årens lopp har vi även representerat märken som Mitsubishi, Dodge och RAM och från 2025 välkomnar vi dessutom DFSK, Skywell och Seres till vårt sortiment. Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
I din roll här hos oss kommer du ansvara för hela försäljningsprocessen, från första kontakt till färdig leverans av fordon. Du bygger och utvecklar din egen kundportfölj med fokus på företag och du är orädd för att lyfta luren, boka möten och driva affärer.
Vi är ett mindre team och väldigt måna om lagkänslan, här hjälps vi åt med stort som smått. Rollen innebär därför en varierad vardag där du både bearbetar marknaden och är en viktig del av teamet på anläggningen.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Nykundsbearbetning och aktiv försäljning mot företagskunder.
Leda hela försäljningsprocessen och koordinera anpassning av fordon.Profil
Vi söker dig som är professionell, målinriktad och vill utvecklas inom bilförsäljning. Du trivs i en miljö där tempot är högt och där dagarna är varierade, samt du har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Med ett genuint intresse för både bilar och affärer är du en naturlig rådgivare som bygger förtroende. Kvalifikationer
Du talar och skriver obehindrat på svenska
Innehar B- Körkort
Erfarenhet inom försäljning
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där din insats märks och gör skillnad. Med ett brett sortiment, kvalitativa produkter och service i världsklass ger vi dig de bästa förutsättningarna för att lyckas och växa i din roll. Du kommer tillhöra ett team med gedigen erfarenhet där styrkan är laget.
I denna rekrytering samarbetar vi med Starfinder. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Amanda Svenberg, 076 009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Dahlbacka Bil Kontakt
Amanda Svenberg amanda.svenberg@starfinder.se Jobbnummer
9667319