Transportadministratör Mariestad
2026-04-11
Om kundföretaget
Vi söker Transportadministratörer för att stärka upp teamet under sommaren!
Till vår kund i Mariestad söker vi dig som trivs med administrativt arbete och att arbeta vid dator. Du är serviceinriktad, möter människor med ett professionellt bemötande och strävar alltid efter att skapa en effektiv och säker arbetsprocess. Vi ser gärna att du har god datorvana, behärskar svenska och engelska samt kan arbeta 2-skift under sommaren.Publiceringsdatum2026-04-11Dina arbetsuppgifter
Ta emot lastbilar och hantera tillhörande dokumentation, skriva ut följesedlar och tulldokument. Stötta vid tidsbokning för leverantörer, transportörer och kunder. Ansvara för registrering av pall samt hantera samlastning i SAP.
Meriterande om du tidigare arbetat i SAP, Fiori, Visy och Transporeon.
Krav: Kan jobba 2 skift och över hela sommaren fram till v.34
Tillgänglighet: Så snart som möjligt.
Övrig information
Välkommen in med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan dess att ansökningstiden gått ut. Vi frågor kontakta rebecca.karlsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Kontakt
Rebecca Karlsson rebecca.karlsson@konsultia.se +46 72 517 00 27 Jobbnummer
