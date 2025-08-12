transport
2025-08-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Hej
Vi söker två personer för distribution körningar i Västerås,Eskilstuna,Enköping,Arboga,Strägnäs,Sala
C behörighet ,ykb
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
0737254702
E-post: dejan_ivanov@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alma Transport & Logistik AB
(org.nr 559104-1123) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
dejan Ivanov dejan_ivanov@hotmail.com 0737254702 Jobbnummer
