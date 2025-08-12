transport

Alma Transport & Logistik AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2025-08-12


Hej
Vi söker två personer för distribution körningar i Västerås,Eskilstuna,Enköping,Arboga,Strägnäs,Sala
C behörighet ,ykb
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
0737254702
E-post: dejan_ivanov@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Transport & Logistik AB (org.nr 559104-1123)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
dejan Ivanov
dejan_ivanov@hotmail.com
0737254702

Jobbnummer
9454035

