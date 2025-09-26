Tränare fysisk prestationsförmåga, vikariat
2025-09-26
Vill du vara med och göra skillnad, vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vi söker dig som vill vara med i Försvarsmaktens tillväxtresa och arbeta för att våra anställda ska kunna genomföra sina arbets- och krigsuppgifter. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Dalregementets tränare ska vara föräldraledig och vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande vikariat under hennes ledighet. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med breda och varierande arbetsuppgifter. Vi har godaträningsmöjligheter och erbjuder träning på arbetstid.
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Dalregementet är ett infanteriförband som strider till fots och bär all sin utrustning. Vi är ett av Sveriges vinterförband där strid till fots på vintern innebär strid på skidor. Därför är en god fysisk prestationsförmåga en förutsättning för att våra krigsförband ska kunna lösa sina uppgifter och en naturlig och prioriterad del av tjänsten för all personal och värnpliktiga.
Om arbetsplatsen
Som vikarierande tränare i fysisk prestationsförmåga är du placerad vid avdelningen för fysiskt stridsvärde och fysisk prestation. Avdelningen ingår i Försvarshälsan Falun som erbjuder fri hälso- och sjukvård för värnpliktiga, kadetter och elever. Vi är även en intern företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda och har till uppgift att erbjuda främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Här arbetar läkare, distriktssköterska, företagssköterska, sjukgymnast och medicinsk sekreterare. På avdelningen för fysiskt stridsvärde och fysisk prestation kommer du att arbeta i nära samarbete med vårt fysiskt stridsvärdesbefäl.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvudsakliga roll är att stötta chefer och utbildare vid Dalregementet att planera, genomföra, utveckla och följa upp rutiner för militär fysisk träning och våra anställdas fysiska prestationsförmåga mot krigsbefattningarnas krav. Som tränare hos oss ingår du i ett multiprofessionellt team och stöttar bland annat försvarshälsans fysioterapeut/sjukgymnast vid skapande av rutiner för effektiv och säker fysisk träning av värnpliktiga och anställda. Du kommer att stötta förbandets utbildningsorganisation med att ta fram planer för belastning och återhämtning samt medverka vid genomförande av fysisk träning för värnpliktiga. Du ansvarar för att upprätta, vidmakthålla och utveckla Dalregementets resurser för fysisk träning enligt Försvarsmaktens riktlinjer.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Idrottsvetenskaplig utbildning inom relevant akademiskt område
• Körkort B
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
• God egen fysisk prestationsförmåga för att kunna vara med och delta som ett föredöme på träningar mm
• Genomförd värnplikt
• Erfarenhet från Försvarsmakten
• Erfarenhet av militäridrott (t ex orientering, längdskidåkning, orienteringsskytte, skidskytte, skytte, militär femkamp)
• Erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella team
• Erfarenhet av utbildning och genomförande av fysisk träning på organisationsnivå
• Erfarenhet av att organisera tävlingar och träningsläger
• Erfarenhet av projektledningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil samt självgående och tycker om att samarbeta med andra yrkeskategorier. Det är viktigt att du är ansvarstagande, flexibel och tar initiativ för att kunna möta de behov som uppstår i vår verksamhet. Du har gott omdöme och ett högt säkerhetsmedvetande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning från februari 2026 - februari 2027. Därefter möjlighet till fortsatt vikariat på 50% fram till och med juni 2027.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dagtid måndag-fredag med flextidsavtal men tjänstgöring kan komma att förläggas utanför ordinarie arbetstid.
Arbetsort: Falun, men tjänstgöring vid annan ort kan förekomma.
Beräknat tillträde: Februari 2026
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy. Löneanspråk anges i ansökan.
Krigsplacering: Då krigsplacering kan ingå i tjänsten kopplas krav på fysisk prestation till detta.
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
C Försvarshälsan, Emil Larsson, tel 070-149 91 29emil.z.larsson@mil.se
Tränare, Emma Bergström, tel 070-819 07 26Emma.bergstrom@mil.se
Fysiskt stridsvärdesbefäl Per-Erik Rönnestrand, tel 070-738 84 39per-erik.ronnestrand@mil.se
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anette Patten, tel. 070-738 75 67anette.patten@mil.se
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Jan-Erik Belin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna Löfgren
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
