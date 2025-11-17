Training Coordinator Lund/Karlskrona!
Är du en strukturerad och driven person med teknisk bakgrund som brinner för utbildning och koordinering? Nu söker vi en Training Coordinator med 5+ års erfarenhet som vill vara med och utveckla utbildningsprogram för avancerade farkostsystem. Här får du en nyckelroll där du både påverkar innehållet och driver utbildningsprocessen framåt.
Om rollen:Som Training Coordinator arbetar du brett från planering och koordinering till praktisk genomförande av utbildningsinsatser. Du ansvarar för att ta fram utbildningsplaner, koordinera material och boka in utbildningstillfällen. Utbildningarna sker både i Karlskrona och hos externa leverantörer med placering i Södra Sverige.
Du samarbetar nära systemingenjörer och underleverantörer som själva håller delar av utbildningarna. Målgruppen består främst av besättning och personal inom underhåll. Rollen innebär många kontaktytor och kräver därför att du trivs i mötet med människor och att du har lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Vi tror att du är:En metodisk, strukturerad och initiativtagande lagspelare som gillar att skapa ordning och samtidigt driva projekt framåt. Du trivs i en teknisk miljö och har förmågan att omsätta komplex information till tydliga utbildningsflöden.
Dina kvalifikationer
Teknisk utbildning eller relevant teknisk bakgrund
Erfarenhet av koordinering och planering
Erfarenhet inom något av ILS-områdena: Technical Information eller Training
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Avancerad nivå i Microsoft Office (Word & Excel)
Meriterande om du har militär bakgrund eller genomförd värnplikt
Stort plus om du har arbetat inom offentlig sektor eller större organisationer tidigare i en liknande roll.
Praktiska detaljer:
Arbetsort: Lund/Karlskrona
Arbetstid: Heltid: 100%
Uppdragsperiod: 2026-01-11 - 2026-07-01
Sista dag att ansöka är 29 december 2025
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Innan ett avtal kan skrivas kommer en säkerhetsprövning att genomföras i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
Lön enligt överenskommelse
