Träindustriarbetare

2026-03-10
Nu söker vi efter en träarbetare med inriktning emballagesnickeri till Smålandsstenar. kundanpassade förpackningslösningar av sågade trävaror, plywood och OSB. Även palltillverkning.
Tjänsten handlar om kapning, spikning, viss maskinkörning och andra förekommande uppgifter.
Tanken med detta uppdrag är att det startar som en uthyrning via J1 Bemanning, för att sedan gå över i en anställning hos kundföretaget.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid.
Om dig
Du har tidigare erfarenhet av ett manuellt arbete, gärna inom snickeri eller trä tillverkning . Du gillar att veta vad som förväntas av dig när du kommer till jobbet och drivs av att arbeta i ett högt tempo. Du är aktiv som person och gillar att arbetsuppgifterna är fysiskt krävande.
Krav för tjänsten
Svenska i tal o skrift
Truckkort är meriterande
Erfarenhet av att hantera verktyg som spikpistol och kap.
Van vid ett fysiskt arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J1 Bemanning AB
(org.nr 559418-5588) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jenni Tiger jenni@j1bemanning.se Jobbnummer
