Trafikvakter Till Ayvaa
2025-08-21
AYVAA växer - vill du växa med oss?
Vi söker nu fler engagerade trafikvakter till vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en roll som är både ansvarsfull och samhällsviktig - du bidrar till att skapa trygghet och säkerhet på vägar och arbetsplatser.
Om tjänsten
Som trafikvakt hos oss arbetar du med att:
Reglera och leda trafik vid vägarbeten, evenemang och projekt.
Bidra till en säker arbetsmiljö för både trafikanter och kollegor.
Vara ansiktet utåt för företaget i mötet med allmänheten.
Arbetet sker både dagtid, kvällar och helger - och passar dig som vill ha ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav).
Är ansvarstagande, flexibel och kan hålla lugnet även i stressiga situationer.
Trivs med att jobba både självständigt och i team.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi bjuder på nödvändiga utbildningar för rätt person.
Vi erbjuder
Kostnadsfria utbildningar för rollen som trafikvakt.
En trygg arbetsplats med kollektivavtal.
Möjlighet att växa i takt med företaget.
Ett härligt team där vi stöttar varandra.
Om oss - AYVAA
AYVAA är ett modernt och framåtsträvande företag inom trafiksäkerhet och arbetsplatsservice.
Vi brinner för att skapa trygga och säkra trafikmiljöer, och vi är stolta över vårt rykte som en pålitlig partner för både kunder och medarbetare.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du blir en del av ett växande företag med stark gemenskap, där vi satsar på våra anställda genom utbildning, utveckling och goda villkor.
Låter detta som något för dig?
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
