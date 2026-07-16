Trafiktekniker till enhet gata
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Säkerhetsjobb / Kalmar Visa alla säkerhetsjobb i Kalmar
2026-07-16
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Tekniska verksamheten består av cirka 150 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter: park, gata, projekt, kust & grönområden samt fordon & internservice.
Till enhet gata söker vi nu en engagerad, strukturerad och ansvarstagande trafiktekniker med inriktning trafikanordningsplaner som vill vara med och bidra till en säkrare trafikmiljö. Vi letar efter dig som är drivande, självgående och har en god samarbetsförmåga med kollegor och kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Mobilitetsfrågorna blir allt viktigare för Kalmar då befolkningsökning och fordonsinnehav ställer allt större utmaningar på vårt transportsystem. På vår enhet verkar trafiktekniker för att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet för människor och tjänster i ett framtida Kalmar.
Som trafiktekniker kommer du främst ansvara för handläggning av trafikanordningsplaner samt genomföra tillsynsbesök och analysera risker för att optimera säkerheten på arbetsplatser. Enheten har myndighetsutövning och tillsyn inom flera trafiktekniska områden förutom trafikanordningsplaner, såsom parkering, fordonsflytt, växtlighet men också markupplåtelser.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en varierad vardag med både operativt och administrativt ansvar och som har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom befattningens verksamhetsområde. B-körkort är ett krav.
Du har lätt för att uttrycka dig i det svenska språket både i tal och skrift och är van vid att använda datorn som arbetsredskap.
Arbetet kräver också ett engagemang för trafiksäkerhet och att du trivs med att tolka och applicera befintliga lagrum med bäring på trafiktekniska frågor. Har du tidigare arbetat i liknande roll inom offentlig verksamhet och är godkänd i APV 2.2 är det meriterande.
Vår verksamhet förändras kontinuerligt för att hantera förändrade förutsättningar och nya behov och krav från vår omvärld. Därför ser vi att du som trafiktekniker hos oss behöver vara:
• Engagerad och nyfiken att inhämta fakta och kunskap
• En person som skapar tillit och inspirerar
• Ansvarstagande, lösningsorienterad och lugn
• Bekväm med att ta beslut
• Kreativ och se saker ur olika perspektiv
• Utåtriktad och trivas med att knyta nya kontakter.
Yrkesrollen kräver också att du kan förmedla Kalmar kommuns budskap professionellt och skapa goda relationer med kollegor, kunder och myndigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef gata
Michaela Grönroos +46103521114 Jobbnummer
10003989