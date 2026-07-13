Trafikstrateg
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2026-07-13
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Vill du vara med och forma framtidens Halmstad? Vi är inne i en period med stora utbyggnadsprojekt mitt i hjärtat av staden, projekt som påverkar hela kommunen. Nu söker vi en person som stärker vårt arbete inom trafik. I tjänsten som trafikstrateg arbetar du i tidiga skeden av samhällsplaneringen och bidrar till långsiktiga lösningar som påverkar hur människor rör sig och lever. Rollen är central för att nå kommunens mål inom hållbar och attraktiv stadsutveckling. Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du tillhör en enhet med 14 medarbetare som arbetar med fysisk strategisk planering. Här finns kompetenser som planarkitekter, stadsarkitekt, kommunekologer, VA-strateg, trafikstrateger, fastighetsstrateg och strateger inom klimatanpassning. Enheten leder, samordnar och följer upp kommunens arbete inom samhällsutveckling och ingår i en avdelning tillsammans med Näringslivsenheten, Planenheten samt Mark- och exploateringsenheten.
I rollen som trafikstrateg kommer du att:
Ta ett övergripande ansvar för kommunens arbete med transporter.
Leda, samordna och följa upp mål inom transportområdet för kommunkoncernen.
Delta i tidiga skeden av samhällsplaneringen, exempelvisvid framtagande av översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, strukturplaner, förstudier och åtgärdsvalsstudier.
Vara rådgivande i detaljplaner.
Samverka med teknik- och fastighetsförvaltningen, Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och andra kommuner i södra Sverige.
Hantera frågor kopplade till färdtjänst, luftkvalitet och buller.
Ta fram underlag, svara på remisser och motioner samt presentera vårt arbete för politiken.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du nyfiken och drivs av att förstå komplexa samhällsfrågor ur flera perspektiv. Du arbetar strategiskt och långsiktigt, med förmåga att analysera samband och förutse konsekvenser av olika vägval. Du är självgående och tar initiativ när du ser behov, och du driver frågor framåt även i situationer där alla förutsättningar ännu inte är givna. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och involverar aktivt andra i arbetet, eftersom du är beroende av samverkan för att nå resultat. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och utmanar befintliga arbetssätt, samtidigt som du omsätter strategier till genomförbara lösningar.
Krav:
Högskoleexamen inom trafik och/eller samhällsplanering.
Minst ett års arbetslivserfarenhet inom området.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet inom trafikplanering.
Grundläggande kunskaper om system för trafikplanering.
B-körkort.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en strategiskt viktig roll i kommunens samhällsutveckling, där du har möjlighet att påverka långsiktiga vägval och bidra till ett hållbart och attraktivt Halmstad. Du arbetar nära kunniga kollegor inom flera olika kompetensområden och i en organisation där samverkan är en naturlig del av vardagen. Rollen ger dig både ett stort eget ansvar och goda möjligheter att driva frågor framåt i en komplex och utvecklande miljö.
Du får även trygghet och balans i arbetslivet med kollektivavtal samt möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Därtill erbjuds bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du går vidare får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju på plats vecka 35 och slutligen kandidatmöte vecka 35-36. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutvecklingsavdelningen Kontakt
Översiktsplanechef
Olof Selldén olof.sellden@halmstad.se +46733035225 Jobbnummer
10000470