Trafikplanerare
2025-12-08
Som trafikplanerare hos oss arbetar du med att utveckla stadens trafiksystem för att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö för alla trafikanter. Så - vill du vara med och skapa en trygg och hållbar trafikmiljö i Helsingborg? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger, förvaltar och utvecklar Helsingborg. Vi vill vara smarta och modiga när vi utvecklar våra stadsmiljöer och grönstruktur till platser där människor vill vara. Vi är cirka 240 medarbetare som arbetar kreativt och med glädje för en hållbar stad som vi och helsingborgarna är stolta över.
Som trafikplanerare blir du en del av trafikenheten inom stadsmiljöavdelningen. Här ansvarar vi både för dagens trafikutformning och den långsiktiga strategiska planeringen för framtidens Helsingborg.
På enheten är vi 22 medarbetare med bred kompetens och ett varierat uppdrag. Nu söker vi dig som vill förstärka vårt team i utformningsgruppen och bidra med din kunskap och ditt engagemang.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att bidra med kunskapsunderlag och analyser som stöd för planering, prioritering och genomförande av trafikåtgärder. Du arbetar med framtagande och utvärdering av åtgärdsplaner samt strategiska dokument, kartor och geografiska analyser för att visualisera data och skapa tydliga underlag för beslut och planering.
En viktig del av rollen är att vara en brygga mellan planering och utformning, där du bidrar till att stadens mål och strategier omsätts i konkreta lösningar i gaturummet. Du arbetar med analys inför åtgärdsplanering, förstudier och utvärdering av åtgärder, och följer upp trafikmätningar, olycksutveckling och resultat.
Arbetet innefattar även omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom trafiksäkerhet och hållbar mobilitet. Du hjälper till att identifiera framtida behov och riktningar för stadens arbete och har ansvar för skrivande och dokumentation - att sammanställa och förmedla kunskap, resultat och slutsatser i rapporter och beslutsunderlag.
Du arbetar ofta i projektgrupper tillsammans med kollegor från olika kompetensområden - planering, gestaltning, drift och underhåll - samt i samverkan med andra externa aktörer. Trafikenheten arbetar brett med stadens trafikfrågor, och du kan även bidra i uppdrag kopplade till trafiksäkerhetsarbete, uppföljning av mål för hållbar mobilitet eller medborgardialoger.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du stöttar våra verksamheter och bidrar till att forma framtidens Helsingborg. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, utveckling och hållbarhet är i fokus - en dynamisk miljö där du arbetar nära engagerade kollegor inom samhällsbyggnadsprocessen.
För att främja din hälsa och balans mellan arbete och fritid erbjuder vi bland annat upp till 3 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, satellitkontor i Malmö, möjlighet till arbetstidsminskning för 63+ med mera.
Vårt kontor ligger centralt i Helsingborg, vid Helsingborg C, vilket ger goda kommunikationsmöjligheter och en stimulerande arbetsmiljö. Här får du arbeta i en organisation där innovation och samhällsnytta går hand i hand.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för trafikfrågor och vill jobba i en roll där du får vara med och utveckla och utforma en god lösning för stadens trafiksystem. Du jobbar utifrån fakta och har god förståelse för helheten men kan även balansera den med behovet av att fördjupa dig i detaljerna.
Krav för rollen är högskoleutbildning inom samhällsplanering, trafikplanering, väg- och vattenbyggnad eller annan relevant inriktning med några eller flera års erfarenhet inom området.
Du har erfarenhet av trafik- eller samhällsplanering, gärna med inriktning på trafiksäkerhet, olycksanalys, utredning eller hur data och GIS kan bidra till smartare planering.
Vi ser gärna att du är strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad, med förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan på ett förtroendefullt sätt kommunicera och argumentera för dina idéer och analyser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du, med ditt engagemang och din kompetens, är med och utvecklar rollen över tid.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid (100%)
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
