Trafikledare till Bring Intermodal

Bring Intermodal är en av Posten Bring-koncernens specialister för nationella och internationella transporter i Europa med Full Loads och intermodala transporter som specialitet. Vi erbjuder logistiktjänster med hög turtäthet på landsväg och järnväg, inom Norden och till/från Europa. Vår ambition är att ta vara på flexibiliteten från direktbilstrafiken och miljöfördelarna med spårbundna transporter genom att kundanpassa våra erbjudanden. Varje sändning är viktig för oss och med kunden i fokus arbetar vi ständigt för att utveckla våra tjänster. Vill du ha en arbetsdag där du ständigt ställs inför nya uppgifter att lösa? Trivs du i en internationell miljö med mycket kundkontakter? Vi söker nu en trafikledare med inriktning mot nationell & internationell trafik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Transportplanering & trafikledning
Export och importdokumentation
Kund- & leverantörskontakter
Utveckla befintlig trafik
Du ingår i en arbetsgrupp om flera kollegor där var och en är expert på sitt/sina land/länder. Så här kan din arbetsdag se ut: Som trafikledare är det din uppgift att se till att kundens gods kommer fram till rätt plats och i rätt tid på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Dina kunder är stora internationella företag med höga krav på god service. Att vara proaktiv och ständigt leta efter nya smarta logistiklösningar och bygga starka nätverk med olika samarbetspartners är av yttersta vikt. I din vardag ges du därför stort utrymme att utveckla och optimera våra kunders arbetssätt.
Din bakgrund:
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har ett stort intresse för logistikfrågor och vi ser gärna att du har erfarenheter som trafikledare sedan tidigare. Din förmåga att skapa goda relationer med åkerier och andra transportörer kommer att värderas högt. Vi förutsätter att du kan kommunicera obehindrat på engelska, svenska samt förstår norska. För oss är dina personliga egenskaper viktiga! Vi ser att du är analytiskt lagd och gillar att brottas med komplexa problem. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och har ett arbetssätt som präglas av affärsmässighet, samarbetsförmåga och en positiv attityd till förändringar. För att trivas i rollen är det dessutom viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att snabbt växla upp när det krävs.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett fritt och spännande arbete där du blir en viktig nyckelperson i gruppen och där din arbetsinsats kommer att vara av stor betydelse för organisationens fortsatta framgång. I tjänsten kan det förekomma jour kvällar & helger.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
