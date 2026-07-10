Trafikledare
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Har du tidigare arbetat med trafikledning eller liknande arbetsuppgifter? Är du en strukturerad och kommunikativ person med intresse för logistik? Ifall detta passar in på dig, sök tjänsten som trafikledare till vår kund i centrala Göteborg inom kommunal sektor!
Som trafikledare arbetar du med att samordna och effektivisera transporter, samt med att arbeta för att förbättra leverans och säkerställa kvalitet på det utförda arbetet. Du arbetar även med transportledning i form av att självständigt planera och leda om bilar i samarbete med gruppledare. Som person behöver du vara snabbtänkt och tycka om att ha många bollar i luften då snabba ändringar i trafiken kan förekomma, vilket medför att du behöver hålla dig uppdaterad kring rådande trafikläge. I denna roll är en god kommunikativ förmåga av vikt då du dagligen kommunicerar med gruppledare, chaufförer, kunder och driftchefer.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Detta är ett uppdrag med start 2026-09-01 och kommer att fortlöpa till 2027-03-30 med goda chanser till förlängning. Intervjuer till tjänsten kommer att ske löpande. Ifall du är intresserad av tjänsten, sök redan idag!
Ansvarsområden
Samordna och effektivisera transporter, samt ansvara för att självständigt proaktivt leda- och leda om transporter,
Föra nära dialog med gruppledare, driftchefer och kunder
Hålla dig uppdaterad kring gällande trafiksituation och förmedla detta vidare i organisationenKvalifikationer
Högskoleutbildning inom logistik, alternativt arbetslivserfarenhet inom logistik
Erfarenhet av trafikledning
Kunna kommunicera obehindrat på svenska via tal och skrift
Flytande svenska i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/5b856c08-7246-47b0-beeb-b560cd72b347
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9999805