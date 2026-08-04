Trafiklärare sökes i Stockholm!
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2026-08-04
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Nu söker vi nya medarbetare till vår trafikskola i Stockholm/Johanneshov.Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Söderorts körkortsakademi AB är belägen i Johanneshov/ Kärrtorp.
Vi är väletablerad trafikskola med en lång erfarenhet av trafikundervisning .Vi har utbildat och hjälpt tusentals nöjda elever.
Nu behöver vi utöka vårt team och söker därför efter dig som vill jobba som trafiklärare hos oss.
Vem Söker vi ?
Vi söker dig som är godkänd hos transportstyrelsen. Du är pedagogisk, ansvarstagande ,och har ett stort tålamod och kunna anpassa undervisningen till varje enskild elev. Du trivs i mötet med människor och undervisar både teoretiskt och praktiskt.
Du fungerar bra i grupp med dina kollegor.
Ett vänligt och professionellt bemötande är självklart för dig och du värderar att skapa en trygg och lärorik atmosfär för dina elever.
Dina Arbetsuppgifter:
I rollen som trafiklärare kommer du att ge körlektioner. Du kommer att jobba nära eleverna för att hjälpa dom att utvecklas i sin utbildning och kunna anpassa undervisningen efter deras behov och säkerställa att dem är väl förberedda inför sitt prov.
Krav :
Utbildad trafiklärare och är godkänd hos transportstyrelsen.
Utbildar i Bil behörighet . Meriterande om du är utbildad MC-lärare samt att du undervisar i riskettan, introduktionsutbildningen.
Goda kunskaper i Svenska tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet och meriterande att du även kan utbilda på engelska.
OBS! Tal i svenska och skrift är ett krav!
Vi ser fram emot att du minst 1-2 års erfarenhet från yrket. Ansökan sker enbart med CV och personligt brev!
De anställnings alternativet som finns är:
KONSULT
Vi är självklart medlem i STR, Sveriges trafikutbildares Riksförbund och har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@s-k-a.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderorts Körkortsakademi AB
(org.nr 556992-4292), https://s-k-a.se/
Kärrtorpsvägen 75 (visa karta
)
121 55 JOHANNESHOV Kontakt
Sella Yucel info@s-k-a.se Jobbnummer
10022123