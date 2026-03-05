trafiklärare
Nf Trafikskola AB / Lärarjobb / Norrköping
2026-03-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Nf Trafikskola AB i Norrköping
Trafiklärare Sökes omgående
Arbetsgivare NF Trafikskola
Nygatan 120
602 31
011- 12 25 25www.nftrafikskola.se
Arbetsort Norrköping
NF Trafikskola har varit aktiv i minde än fem år, vi är 4 anställda just nu på företaget. Nu finns det möjlighet att du bli en del av vår personalstyrka på NF Trafikskola och driva företaget tillsammans.
Plats beskrivning Nu söker vi en trafiklärare som är godkänd av Transport styrelsen för behörighet B
Som trafiklärare ska du kunna hantera och anpassa utbildningen utifrån varje elevs
behov samt vara tålmodig, kunna hantera stressituationer.
Att hålla risk utbildning, handledarutbildning, teori mm. är meriterande men inget
krav.
ANSTÄLLNING: 1: Deltid 50% tjänst / 2:Timanställnin eller som konsult.
öppen för alla vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är
öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Varaktighet - deltid
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Sista ansökningsdag 2026-01-16
Ansökan via e-post farshad80@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
via epost
E-post: farshad80@hotmail.com Arbetsgivare Nf Trafikskola AB
(org.nr 559350-4706)
Nygatan 120 (visa karta
)
602 31 NORRKÖPING Arbetsplats
NF Trafikskola Jobbnummer
9780315