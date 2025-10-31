Trafikkontoret söker drifttekniker
2025-10-31
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Nu finns en fantastisk möjlighet för dig som har KY-examen eller annan utbildning med inriktning driftteknik och som vill fortsätta din karriärresa hos oss som drifttekniker.
Välkommen till oss
Tjänsten är placerad på enheten Infrateknik, där cirka 16 medarbetare ansvarar för drift- och underhåll av anläggningsteknik i stadens väg- och ledningstunnlar, öppningsbara broar, rulltrappor, hissar, markvärme, fontäner och jourverksamhet för el- & markvärme mm. Verksamheten är mycket utåtriktad och innefattar dagliga kontakter med medborgare, näringsliv, andra förvaltningar och verksamheter.
Vi erbjuder
Förutom spännande arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett bra arbetsklimat så erbjuds du goda anställningsförmåner som friskvårdsersättning och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter.
Arbetsplatsen är centralt belägen i city eller ute på det projekt du arbetar med. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad och våra Förmåner
Tjänsten erbjuder kompetensutveckling och goda utvecklingsmöjligheter för dig som är i början av din karriär då målsättningen är att du kommer ta mer ansvar, växa in i rollen och med tiden utvecklas till en självgående drifttekniker.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Du arbetar med drift, tillsyn, förebyggande och avhjälpande underhåll på el-, ventilations-, värme- och pumpanläggningar. Du gör också kontroller och funktionsändringar i styr- och övervakningsutrustning. Som projektdeltagare medverkar du i projekt där din kompetens bidrar till framdrift. Att medverka i drift och underhållsplanering samt att föreslå förbättringar i process och rutiner ingår i din tjänst. Du har fast reglerad arbetstid. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Du har en gymnasie- eller yrkesutbildning inom driftteknik, alternativt annan relevant utbildning kombinerad med goda kunskaper inom el eller styr- och reglerteknik.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom Scadasystem, (skalskydd, säkerhetssystem och CCTV).
Du har ett par års erfarenhet av drift och underhåll av anläggningar inom något av teknikområdena ovan. Du har B-körkort, god datavana och kan jobba i Office på en grundläggande nivå.
Utbildning och erfarenhet är viktigt, men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du tar ansvar och har gott omdöme i arbetet. Van vid att ha flera ärenden på gång samtidigt arbetar du strukturerat och målinriktat med vilja att uppnå resultat. Du har en god förmåga att samarbeta och värdesätter ett öppet och respektfullt samarbetsklimat. Du har god kommunikativ förmåga och är lyhörd i mötet med kollegor, leverantörer och andra. Du tar dig tid att lyssna, anpassar din kommunikation efter situationen och bidrar till ett respektfullt samarbetsklimat med kollegor och nära medborgare och kunder. När verksamhetens behov förändras kontinuerligt har du förmåga att anpassa dig till nya omständigheter och att se möjligheter.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Körkort är också ett krav. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå i tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
