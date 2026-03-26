Trafikchef till Skellefteå buss
Trivs du i en roll där du får växla mellan operativt arbete och strategiskt ledarskap? Är du en trygg och handlingskraftig ledare som drivs av struktur, utveckling och förbättringsarbete? Då kan du vara vår nästa trafikchef.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som trafikchef har du en central roll i att planera och utveckla kollektivtrafiken så att den fungerar resurseffektivt, tryggt och i linje med invånarnas behov. Du arbetar med en helhetssyn och långsiktighet för att skapa en god arbetsmiljö för bolagets anställda och en leveranssäker kollektivtrafik. Du ansvar för att leda och utveckla den dagliga driften i trafikledningen för att säkerställa att trafiken är stabil, tillförlitlig och robust. I rollen ingår att ansvara för verksamhet, personal och arbetsmiljö, samtidigt som du säkerställer att lagar, avtal och regler följs. Du arbetar nära dina medarbetare och ser till att de har rätt förutsättningar i form av information, kompetens och utrustning för att lyckas i sitt arbete. Som en del av produktionsledningen rapporterar du direkt till produktionschefen och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, rutiner och processer som stärker både kvalitet och effektivitet i verksamheten.Profil
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av att leda operativa och skiftgående team i miljöer där snabba och kloka beslut är avgörande.
• Har erfarenhet av process- och förbättringsarbete samt vana av att omsätta rutiner till genomförande och drift. * Har erfarenhet av att planera och optimera en verksamhet gällande, t.ex. produktion, resurser, drift.* Har B-körkort och goda kunskaper i svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i den här rollen behöver du vara strukturerad och trivas med att både arbeta med den dagliga driften och långsiktig utveckling. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras eller nya behov uppstår. Som ledare är du tydlig, trygg och beslutsam. I rollen behöver du också ha en stark analytisk och problemlösande förmåga, där du snabbt kan sätta dig in i olika situationer och bidra med konstruktiva lösningar. Eftersom trafikledningen fungerar som en serviceorganisation värdesätter vi din goda samarbetsförmåga och ett relationsskapande förhållningssätt.
Vi erbjuder
Kollektivtrafik är en samhällstjänst som både den enskilde resenären och Skellefteå som stad är beroende av. Hos oss tar du plats i ett engagerat och kompetent team som brinner för att göra skillnad. Vi arbetar för att göra kollektivtrafiken enklare, tryggare och mer tillgänglig för att skapa ett mer hållbart samhälle. Rollen som trafikchef är en central del av den resan.Vill du också vara med och forma en robust kollektivtrafik och ett mer tillgängligt samhälle för Skellefteås invånare? Då kommer du att trivas hos oss.Om företaget
Kommunägda Skellefteå buss utför kollektivtrafik i Skellefteå, både stadstrafik och delar av länets linjetrafik. Dessutom kör vi skoltrafik, flygbuss, sambulans och hockeybuss. Vår uppgift är att se till att människor kan ta sig till jobbet, till skolan och till andra platser som är viktiga för dem. Vi bidrar dessutom till en bättre miljö, stärker den sociala hållbarheten och skapar tillväxt genom att möjliggöra boende på annan ort än där arbetet eller skolan finns. Skellefteå Buss sysselsätter ca 260 personer som tillsammans ser till att utveckla Skellefteå och finnas där för våra medborgares skull. Allt under visionen "Tillgängligt och tryggt. För alla. Varje dag."Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi OnePartnerGroup men du kommer att bli anställd av Skellefteå buss. Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
eller 073-0475761. Sista ansökningsdag är 2026-04-30, men urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skellefteå AB
https://www.skebuss.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå buss AB Kontakt
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
9821079