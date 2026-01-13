Trafikanordningsplanritare (TA-planritare)
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Som TA-planritare tar du fram TA-planer samt söker tillstånd och förbereder det underlag som krävs för etableringen av skyddsutrustning för säkra arbetsplatser. Du har mycket kundkontakt och gör regelbundna besök både hos våra kunder och på arbetsplatserna.
Vidare genomför du riskbedömningar för skiss och etablering och har kontakt med de som är inblandade i arbetena, såväl interna som externa kontakter. I din roll prioriterar du TA-planer utifrån ett helhetstänk där kund, projekt och affären tas i beaktande. Arbetet med att ta fram TA-planer görs i AutoCAD.
Vi kan erbjuda dig
• Ett spännande och expansivt företag
• Möjligheten att växa och utvecklas med företaget
• Vidareutbildningar
• Ett utmanande arbete där du får möjlighet att påverka
• Varierande arbetsuppgifter och tider
Krav
• Körkort
• Svenska i tal och skrift
• Punktlighet
• Kunskaper i AutoCAD
Eftersom delar av arbetet sker i spårområden är detta en säkerhetstjänst. För anställning krävs medicinskt godkännande enligt TSFS 2019:113 samt godkänt drogtest.
Meriterande men ej krav
• Arbetat med TA-planer
• Tidigare erfarenhet av kontakt med myndigheter och/eller väghållare.
• Teknisk eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet från bygg-, anläggning och vägarbetsbranschen
• TRI utbildning inom Göteborgs Stad
• Trafikverkets APV kurser 1-3
Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss. Vi läser ansökningar och intervjuar löpande.
Är du vår nästa TA-planritare? Varmt välkommen med din ansökan till jobbansokan@hscab.com
OBS! Alla ansökningar är konfidentiella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobbansokan@hscab.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan TA-planritare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Honk & Sandström Consulting AB
Gamlestadsvägen 281
415 02 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
