Trädgårdsarbetare

Silveraxet Mark & Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Södertälje
2026-08-02


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Silveraxet Mark & Trädgård AB är ett relativt nystartat trädgårdsföretag som sköter om och anlägger utemiljöer. Vi jobbar mot bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Vi utgår ifrån Södertälje men jobbar i hela södra Stor-Stockholm.
Arbetsuppgifter: Tillsyn och skötsel av utemiljö såsom beskärning av buskar och träd, vår- och höststädning, häckklippning, lövupptagning, ogräsrensning samt gräsklippning. Snöröjning och halkbekämpning. Nyplantering och anläggningsarbeten.
Kvalifikationer och Personliga egenskaper: Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som har god fysik och uthållighet då arbetet periodvis är tungt, intensivt och krävande. Körkort B är ett krav.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Arvid Sterner på 0768657517.
Sista ansökningsdatum är 20/9 men vi tillämpar löpande urval så du är välkommen med din ansökan redan idag. Skicka din ansökan till arvid@silveraxet.com, märk mejlet med Trädgårdsarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: arvid@silveraxet.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Silveraxet Mark & Trädgård AB (org.nr 559240-7992)
Sjömansvägen 22 (visa karta)
151 38  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10017969

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