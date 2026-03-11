Trädgårdsarbetare

Submit AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm
2026-03-11


Vi på Submit söker nu efter flera trädgårdsarbetare till vår samarbetspartner i Stockholm!Om tjänsten
Som trädgårdsarbetare kommer du att arbeta med löpande skötsel av grönytor hos företag, bostadsrättsföreningar och andra uppdragsgivare. Arbetet är varierande och innebär fysiskt arbete utomhus under olika väderförhållanden. Du arbetar både självständigt och i team.

2026-03-11

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:

Klippning av gräs och häckar

Ogräsbekämpning och allmän renhållning av grönytor

Beskärning av buskar och träd

Skötsel och underhåll av rabatter, planteringar och trädgårdsland

Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett intresse för trädgårdsarbete. Du har god arbetsmoral, trivs med ett praktiskt arbete och är inte rädd för att ta i när det behövs. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är villig att lära dig nya arbetsmoment.

För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du uppfyller följande krav:

B-körkort

Tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Plats: Stockholm Start: April 2026 Lön: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Har du frågor om tjänsten maila sebastian@submitbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

