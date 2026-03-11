Trädgårdsarbetare
Submit AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsodlarjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter flera trädgårdsarbetare till vår samarbetspartner i Stockholm!Om tjänsten
Som trädgårdsarbetare kommer du att arbeta med löpande skötsel av grönytor hos företag, bostadsrättsföreningar och andra uppdragsgivare. Arbetet är varierande och innebär fysiskt arbete utomhus under olika väderförhållanden. Du arbetar både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Klippning av gräs och häckar
Ogräsbekämpning och allmän renhållning av grönytor
Beskärning av buskar och träd
Skötsel och underhåll av rabatter, planteringar och trädgårdslandKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett intresse för trädgårdsarbete. Du har god arbetsmoral, trivs med ett praktiskt arbete och är inte rädd för att ta i när det behövs. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är villig att lära dig nya arbetsmoment.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du uppfyller följande krav:
B-körkort
Tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Plats: Stockholm Start: April 2026 Lön: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Har du frågor om tjänsten maila sebastian@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7366086-1885940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9789968