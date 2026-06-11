Reservdelsman & Chaufför
Ekg Bildelar I Stockholm Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-11
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Vill du bli en del av vårt härliga team?
Vi söker idag en glad och ung själ som har erfarenhet sedan tidigare i fordonsbranchen. Du gillar att skruva med bilar men kanske inte på heltid ? Då har du hittat rätt!
✔Vi erbjuder dig det bästa av två världar!
✔ Bli en del av bilbranchen utan att riktigt smutsa ner händerna.
Vad jobbet går ut på?
✔ Försäljning över telefon, epost, whatsapp & över disk. Så en glad min och ett gott kund bemötande räcker långt och är en av dina egenskaper.
✔ Utkörning av reservdelar till våra fasta kunder i Stor-Stockholm. Ansvarsfullhet och ett hyffsat bra minne behövs då du behöver planera din körning. Du behöver ett körkort i bakfickan med B-behörighet/manuell låda.
Vad erbjuder vi dig längs vägen?
✔ En stor gemensakap med härliga kollegor som utvecklas tillsammans för varje dag.
✔ Varierande arbetsuppgifter dagligen som mixar upp din vardag.
Du behöver kunna prata, skriva flytande Svenska & inneha svenskt B-Körkort/manuell låda.
Hur ansöker du?
✔ Skicka in din ansökan via e-post
✔Personligt brev & Cv gärna med en bild.
Välkommen med din ansökan!
Vi har funnits sedan 1973 på samma adress så något rätt gör vi! Vi är en del av BDS som säljer reservdelar och tillbehör till fordonsbranschen. Besök gärna vår hemsida BDS.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Ansökningar endast via epost.
E-post: info@ekgbildelar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekg Bildelar I Stockholm Aktiebolag
(org.nr 556178-4694)
Ringvägen 114 (visa karta
)
116 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekg Bildelar i Stockholm AB Jobbnummer
9960302