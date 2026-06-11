Plattforms- och automationsspecialist till IT-Kommunikation
Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-11
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Om jobbet
Vill du vara med och forma nästa generations IT-miljö där samarbete, automation och gemensamma arbetssätt står i centrum?
Enheten IT-Kommunikation består i dagsläget av 24 personer och ansvarar för nätverkskommunikationen för de gemensamma tjänsterna i Göteborgs stad som Intraservice levererar. Ditt fokusområde kommer att vara infrastrukturen i våra datacenter. Du kommer att bidra till att ta fram ramverk och byggblock som stärker hela IT-miljön – oavsett vilka verktyg eller teknologier som används inom olika domäner. Vi fokuserar på funktion och förmåga snarare än specifika produkter.
I rollen kommer du att arbeta med att utveckla och etablera gemensamma förmågor och arbetssätt inom områden som:
• övervakning och observability
• loggning och spårbarhet
• versionshantering
• standardisering
• automation och effektivisering
• plattformstänk och integrationsförmåga
Du kommer också att bidra till att ta fram ramverk och byggblock som stärker hela IT-miljön – oavsett vilka verktyg eller teknologier som används inom olika domäner. Vissa specialistområden behöver egna lösningar, och vi ser det som en naturlig del av en modern IT-arkitektur.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom IT eller förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har stor kunskap inom området och har bred erfarenhet av att arbeta självständigt och har erfarenhet av enterprise-nätverk med mer än 20 000 användare. Du förstår värdet av standardisering utan att skapa onödig centralisering. Devops och moderna arbetssätt där automation ingår är en ledstjärna.
Vi ser att du har lång erfarenhet av implementation och införande av komplexa lösningar inom eller hos stora företag eller i organisationer. Du har med andra ord erfarenhet av att omsätta tekniska behov till praktiska och hållbara lösningar. En stor drivkraft hos dig är förbättringsarbeten.
Utöver den tekniska kompetensen lägger vi stor vikt vid att du är noggrann och arbetar systematiskt, har förmåga att samarbeta med kollegor och andra intressenter samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Du är ansvarsfull, du värdesätter ordning och reda, och att leverera god kvalitet är en ledstjärna i ditt arbete. Vi tror också att du stimuleras av problemlösning samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har kompetens inom och erfarenhet av att arbeta med projekt där du kan bidra med att leda arbetet framåt. Vi arbetar enligt pps-modellen.Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
I tjänsten kan beredskap och arbete kvällar och helger under servicefönster ingå vid behov.
Hos oss kommer du att få befattningen teknisk IT-strateg.
Löpande urval kommer ske och intervjuer planeras till vecka 27. Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad Förmåner och lön - Göteborgs stad, information om Intraservice hittar du här Jobba på Intraservice - Göteborgs stad.
Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Intraservice Kontakt
Katrin Pålsson katrin.palsson@intraservice.goteborg.se 031-3678165 Jobbnummer
9960308