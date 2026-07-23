Träarbetare

Maintain i Limhamn AB / Snickarjobb / Malmö
2026-07-23


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Vi söker flera engagerade träarbetare i vårt team

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Montering och snickeriarbete
Byggnation och renoveringar

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
driton@maintainbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Maintain i Limhamn AB (org.nr 559265-4486)
Glasbruksgatan 4 A (visa karta)
216 14  LIMHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10010410

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