Träarbetare
Maintain i Limhamn AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-07-23
, Burlöv
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, Staffanstorp
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Vi söker flera engagerade träarbetare i vårt teamPubliceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Montering och snickeriarbete
Byggnation och renoveringar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
driton@maintainbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maintain i Limhamn AB
(org.nr 559265-4486)
Glasbruksgatan 4 A (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010410