Tomte sökes till stämningsfullt julevent!
2025-11-12
Var med och skapa magiska ögonblick! Vi på Brand Impact söker en härlig tomte till ett festligt julevent i butik.
När: Lördag 29 november Tid: Kl. 10.30-15.30
Som tomte bjuder du in barnen till en magisk stund, lyssnar på deras önskningar och sprider julglädje tillsammans med tomtenissen vid din sida. Det blir en dag fylld av skratt, glada barn och julstämning!
Vem vi söker:
Vi letar efter dig som har ett varmt hjärta, gott tålamod och ett glimrande leende bakom skägget. Du älskar att möta människor, skapa glädje och sprida den där speciella julmagin.
Bra att veta:Även om julen bara kommer en gång om året finns det fler härliga uppdrag att ta del av - allt från barnevent till produktambassadörsjobb!
