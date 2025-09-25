Today Mobility - Förare sökes i Göteborg
Today Mobility AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Today Mobility AB i Göteborg
, Örebro
, Norrköping
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Din roll - Vad innebär jobbet! Som förare hos på Today Mobility kommer du att spela en viktig roll i att leverera bilar till privata kunder samt att köra bilar mellan olika anläggningar hos stora aktörer - inga passagerare, ingen tung last, bara ren körning.
Du bör vara bekväm med att möta människor och har lätt att se deras behov. Rollen som förare innebär att din arbetsdag är inte den andra lik, det är viktigt att du tycker att det roligt att vara på resande fot.
Arbetet sker efter ett strukturerat schema med uppdrag från olika kunder utan monotona arbetsdagar med chans att uppleva platser du inte besökt tidigare.
Körningarna sträcker sig under dagtid men kan förekomma kvällar och helger. Ibland även övernattning!
Vi söker dig som
• Är kundbäst!! - Har giltigt B-körkort (manuell växellåda) & minst 1 års prickfri körning - Levererar högsta klassig kundservice - Navigerar bekvämt mellan mobilappar och digitala verktyg - Tycker att det är roligt att arbeta enligt instruktioner i en ambulerande arbetsmiljö - Kan hantera utmanande situationer och vara lösningsorienterad - Kan flytande svenska och god engelska
Vad erbjuder vi dig?
• En roll där du levererar trygghet och effektivitet - Ett team där prestation och samarbete är i fokus - Möjlighet att ta stort ansvar i ett serviceinriktat företag - Vara med på en tillväxtresa tillsammans i ett företag som utmanar bilbranchens mobilitet
Anställningsform: Timanställning med chans till heltid Startlön: 130 kr + 15,60 kr i semesterersättning per timme Startdatum: LöpandePubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Today Mobility gör bilägande enkelt genom att tillhandahålla mobilitetslösningar för hela bilindustrin. Transportera en bil från A --> B i världsklass!
Idag erbjuder Today Mobility tjänster för några av världens största biltillverkare samt för företag med egna vagnparker. Resultatet blir att bilägaren upplever stor bekvämlighet, företagskunden får en väl underhållen bilpark samtidigt som de sparar tid och pengar, och bilproducenterna får jämn fördelning på sina bilverkstäder och kan erbjuda ännu bättre service till sina kunder. Today Mobilitys tydliga DNA: Vi ställer höga krav på personlighet, serviceanda och att man tar stort helhetsansvar för sina uppdrag.
Today Mobility ett företag med hög kvalitet och flexibilitet. Vi gör vad som krävs för att hjälpa våra kunder, våra kollegor och våra partners. Vi gör det tillsammans! Vårt DNA genomsyrar allt vi gör och vår identitet visas genom handling hellre än ord. Därför väljer våra partners oss.
Varmt välkommen att höra av dig för att få veta mer om rollen. Ansökan skickas i form av CV samt personligt brev i ansökan nedan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Mobility AB
(org.nr 559020-1827) Arbetsplats
Today Mobility Kontakt
Rodrigo Sepulveda rodrigo.sepulveda@todaymobility.com Jobbnummer
9525707