Tjänsteägare Infrastruktur Systemdrift

Är du en person med stort engagemang för hållbar, robust och säker IT-infrastruktur och med förmåga att skapa goda samarbeten och nätverk? Då kan Malmös stads IT- och digitaliseringsavdelning (ITD) vara rätt plats för dig!
Här får du arbeta i en komplex enterprisemiljö och säkerställa vår förmåga att leverera den kritiska infrastruktur som krävs i stadens verksamheter - gentemot medborgare samt privata aktörer verksamma i staden.
Vi beskrivs som en organisation med varm och öppen kultur, hög teknisk kompetens och teknik i framkant. Vi växer och utvecklas, därför söker vi dig som trivs i föränderlig miljö och motiveras av att påverka och utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Som tjänsteägare infrastruktur har du ett huvud- och leveransansvar för infrastrukturtjänsterna genom hela deras livscykel. Du är länken mellan beställare, leverantörer, tekniska team och verksamheten och säkerställer att staden har väl fungerande och säker kommunikation och drift, med särskilt fokus på:
• Databaser: MS SQL, Postgres m.fl.
• Serveroperativsystem: Linux och Windows
• Övervakningssystem/Inventeringssystem
• Containerplattform: Tanzu Kubernetes
Du planerar utveckling och förvaltning av tjänsterna, följer upp leveranser och resurser i dialog med interna och externa parter och bidrar till den strategiska utvecklingen av tjänsteinnehållet.
I ditt ansvar ingår att ta fram och förvalta styrdokument, tjänsteplaner, tjänstebeskrivningar och specifikationer samt säkerställa att vi har ett livscykelperspektiv på tjänsterna. Du ansvarar för avtalsuppföljning med externa leverantörer, medverkar i avtalsförhandlingar och agerar kravställare vid upphandlingar.
Rollen innefattar även att ta fram business case inför möjliga och kommande förändringar, delta i årliga riskanalyser samt bidra i change- och incidentprocesser vid behov. Du har budgetansvar för investeringar, reinvesteringar och licenser inom ditt ansvarsområde och arbetar nära kollegor i teamet för att tillsammans besluta om vägen framåt.
Vem vi söker:
Som person är du självgående, strukturerad och strategisk med god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för dina uppgifter, planerar och organiserar arbetet effektivt och har förmåga att skapa helhetssyn och långsiktiga perspektiv. Du trivs med att hålla dig uppdaterad på utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning, och hur tekniska lösningar kan stödja organisationens mål.
Vi söker dig som har god teknisk kunskap och förståelse för IT-infrastruktur i stora, komplexa organisationer eller enterprisemiljöer. Du har erfarenhet av att skapa tjänsteplaner utifrån prioriterade behov, kravställning mot externa leverantörer samt att skapa och underhålla styrdokumentation.
Du har som lägst yrkeshögskoleexamen med IT-teknisk inriktning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Kravställning vid upphandlingar och erfarenhet av LOU.
• Erfarenhet av projektbaserade miljöer och offentlig sektor.
• ITIL-erfarenhet.
• Erfarenhet av IT-säkerhetsrelaterade tjänster.
Publiceringsdatum2026-01-15
Vi erbjuder dig möjligheten att påverka samhällsnyttig kritisk infrastruktur i en stor, modern och förändringsbenägen organisation. Du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en öppen och varm kultur och har goda möjligheter att utveckla arbetssätt, metoder och struktur.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Malmö stads IT-och digitaliseringsavdelning arbetar vi med människor, teknik och beteenden för att utveckla och leverera digitala lösningar. Vi är IT- & digitaliseringsproffs som med vår djupa tekniska kompetens strävar efter att förstå och möta Malmöbornas och medarbetarnas digitaliseringsbehov. Tillsammans är vi ca 120 kollegor som har ett brett uppdrag att leverera stadsgemensamma tjänster till alla verksamheter.
Vi sitter i nya moderna lokaler på Kungsgatan 6 mitt i Malmö.
Vill du veta mer om vår IT- och digitaliseringsavdelning? Läs mer här: Det här är ITD - Malmö stad
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
