Tjänst till Företag
Thread AB / Marknadsföringsjobb / Nyköping Visa alla marknadsföringsjobb i Nyköping
2026-05-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Nynäshamn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och sätta prägel på en växande bransch och skapa marknadsföring som verkligen syns på vägarna? TruckStyle Sweden söker en kreativ marknadsförare/grafiker som vill ta företagets marknadsföring till nästa nivå.
Om företaget: TruckStyle Sweden utvecklar och tillverkar unika stylingprodukter till lastbilar. Produkterna säljs via återförsäljare både i Sverige och internationellt. Företaget står inför en spännande resa där de vill stärka sitt B2B-arbete och samtidigt nå slutkonsumenterna ännu mer. Varje år planerar TruckStyle Sweden att lansera 10 nya produkter och satsar stort på att sprida sina innovationer genom återförsäljare, mässor, kampanjer och digitala kanaler.
Om tjänsten: Som marknadsförare/grafiker hos TruckStyle Sweden blir du en nyckelperson i teamet. Du kommer att arbeta brett med företagets marknadsföring, från strategi och planering till produktion av visuellt material, kampanjer och innehåll för digitala kanaler. Rollen passar dig som vill kombinera kreativt arbete med eget ansvar och som trivs med att driva idéer framåt.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Vara drivande i framtagandet av och leverera på marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan
Ta fram säljmaterial, trycksaker och digitalt material
Utveckla företagets hemsida till nästa nivå
Producera bild- och videomaterial, till exempel produktfilmer och unboxing-videos
Hantera sociala medier genom att skapa innehåll och publicera material
Ta fram grundmaterial för kampanjer och samarbeta med återförsäljare
Ha kontakt med branschtidningar och vara delaktig vid arrangerade mässorPubliceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Grafisk kompetens inom bild, film och enklare redigering
Förmåga att ta fram säljmaterial, trycksaker och digitalt marknadsmaterial
Vana eller intresse av att skapa innehåll för sociala medier och digitala kanaler
God förmåga att driva projekt och ta ansvar från idé till genomförande
Meriterande:
Skicklighet inom retusch och bildbearbetning
God känsla för visuella uttryck och storytelling
Erfarenhet av produktfilm, unboxing-videos eller annan rörlig produktion
Erfarenhet av B2B-marknadsföring, återförsäljarsamarbeten eller mässor
Vi söker dig som:
Är kreativ, initiativtagande och nyfiken
Är orädd och vågar testa nya idéer
Har ett öga för form, uttryck och kommunikation som fångar uppmärksamhet
Trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt
Vill vara med och utveckla marknadsföringen i ett växande företag med internationella kunder
Övrigt: Anställningsform: Heltid, 6 månaders provanställning Arbetstid: 8-17 Placering: TruckStyle Sweden AB, Företagsvägen 15, 611 45 Nyköping
Vad vi erbjuder: Hos TruckStyle Sweden blir du en del av ett kreativt gäng som leder, utvecklar och designar stylingprodukter till lastbilar. Företagets styrka är hög kvalitet, perfekt passform och snabba leveranser. I Nyköping finns produktutveckling, tillverkning, lager och kontor samlat på samma plats. Här blir du en del av en familjär gemenskap där idéer uppmuntras och kreativitet uppskattas. Du får arbeta med spännande produkter, internationella kunder och vara med på en rolig resa där företaget växer vidare.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7817556-2025484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9936407