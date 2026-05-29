Arbetslagsledare/handledare Second hand Nyköping, Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission / Chefsjobb / Nyköping Visa alla chefsjobb i Nyköping
2026-05-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Stadsmission i Nyköping
, Södertälje
, Strängnäs
, Eskilstuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Nu söker vi en driven och engagerad Arbetslagsledare/handledare till vår second hand butik i Nyköping!
Våra second hand-butiker drivs som socialt företag och verksamheten gör en stor samhälls- och klimatinsats genom att skapa arbetstillfällen och samla in kläder/prylar. Hos oss får människor möjlighet att närma sig, eller komma tillbaka till, arbetslivet genom praktik och arbetsträning. Samtidigt bidrar vi till minskad nyproduktion och därmed minskad påverkan av miljöresurser.
I rollen som arbetslagsledare har du ett mångfacetterat arbete där ingen dag är den andra lik. Du deltar i butiksdriften med ett samordnande ansvar där du är butikschefens högra hand. Du bidrar till att butiken når dagliga försäljningsmål och drivs enligt vår verksamhetsidé. Värdegrunden är ett viktigt redskap i arbetet och tillsammans med dina medarbetare förmedlar du vår värdegrund till deltagare i arbetsträning, kunder, gåvogivare, volontärer och kollegor.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det operativa och vardagliga arbetet i enlighet med verksamhetsplanen, Stockholms Stadsmissions värdegrund samt gällande avtal, lagar och policyer
Ansvara för att arbetet organiseras så att målen kan uppfyllas, med teamindelning, schemaläggning, bemanning, prioriteringar m.m.
Bistå butikschef med att förvalta och utveckla kund- och givarupplevelsen på enheten
Bistå butikschef med att säkerställa att butiksupplevelsen är i enlighet med koncept och aktuella kampanjer
Ansvar för samordning av hur praktisk yrkeskunskap på enheten förmedlas till medarbetare, volontärer och deltagare
Bistå butikschef med att förvalta och utveckla sociala engagemang lokalt och för socialt företagande
Bistå butikschef med att föra kommunikation och uppdatering av information, nyheter, riktlinjer och policy
Agera ställföreträdande chef när ordinarie chef är frånvarande.
Vi söker dig som
Erfarenhet av att handleda, coacha och arbeta med människor i en socialt utsatt position
Erfarenhet av daglig planering och schemaläggning
Erfarenhet av att lära ut dina kunskaper till andra och att ge instruktioner inför en grupp av människor
Erfarenhet av skyltning, varuexponering och butikskommunikation
Är en god ledare som motiveras av att utveckla och arbeta med människor
Är lyhörd med ett stort engagemang för människors olika egenskaper och erfarenheter
Meriterande med erfarenhet av roll som butikschef eller ställföreträdande butikschef inom detaljhandeln med personalansvar och operativt arbetsledande ansvar
Identifierar dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%. Vi tillämpar inledande provanställning.Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens krav profil.
Vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9936402