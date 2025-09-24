Timvikarier till vård och omsorg
Timrå Kommun / Undersköterskejobb / Timrå Visa alla undersköterskejobb i Timrå
2025-09-24
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom vård och omsorg i Timrå Kommun och kan ersätta ordinarie personal vid frånvaro samt arbeta som extraresurs när det finns behov.
Våra verksamhetsområden är äldreomsorg. Inom äldreomsorgen finns verksamheter som hemtjänst, äldreboenden, korttidsavdelning samt dagvård för personer med demenssjukdom. Dina arbetsuppgifter
Hemtjänst
I hemtjänsten hjälper du människor i deras hem, vilket man måste ha respekt för. Brukarens behov och beviljade insatser styr vilka arbetsuppgifter du har. Det kan vara allt ifrån personlig omvårdnad, städning, mathållning och matning samt medicinska insatser som t.ex. läkemedelsöverlämnade, såromläggning, insulingivning, katetervård och sondmatning.
Vissa medicinska arbetsuppgifter kräver att du har delegering, vilket du efter godkänt prov får av sjuksköterskan. För att kunna arbeta i hemtjänsten är delegering ett krav. I flera av våra hemtjänstgrupper är även körkort ett krav.
Alla besök i hemtjänsten planeras av en planerare och när du kommer till arbetet på morgonen loggar du in på en arbetstelefon för att se dina planerade besök och arbetsuppgifter för dagen. Du kommer även att ansvara för hembesök vid uppkomna larm från brukare.
Det finns sex hemtjänstgrupper där man arbetar dag, kväll och helg. Vi har även en nattpatrull som utför besök nattetid hos brukare inom hemtjänsten.
Vård- och omsorgsboende
Att arbeta på ett vård och omsorgsboende är på många sätt likt arbetet i hemtjänsten. Även här arbetar du i brukarens hem och det är brukarens behov och beviljade insatser som styr dina arbetsuppgifter. De som bor på ett vård- och omsorgsboende har ofta ett större behov av hjälp.
Här lägger du upp arbetet tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver samt att alla arbetsuppgifter blir utförda under dagen. Du hjälper brukare med exempelvis personlig omvårdnad som hygien och klädsel, mathållning och matning, städning, medicinska insatser som t.ex. läkemedelsöverlämnande, insulingivning, såromläggning, sondmatning och katetervård. Vissa medicinska arbetsuppgifter kräver att du har delegering, vilket du efter godkänt prov får av sjuksköterskan.
I arbetet på ett vård- och omsorgsboende förekommer även arbetsuppgifter kring skötsel av avdelningen vilket kan vara städning av gemensamma utrymmen, tvätt, mat- och diskhantering samt beställning av matvaror och tvätt. Du ansvarar också för att tillsammans med dina kollegor planera stora som små aktiviteter för brukarna.
Våra vård- och omsorgsboenden är bemannade dygnet runt vilket innebär att du som personal kan komma att arbeta dag, kväll, helg och nattetid. Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har skyddad yrkestitel som undersköterska eller tidigare vårderfarenhet. Utöver det ska du vara ansvarstagande, lyhörd och ha lätt för att samarbeta.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav eftersom arbetet kräver muntlig och skriftlig rapportering i vårt journalsystem samt kommunikation med brukare och kollegorna i teamet. Anställningsvillkor
Timanställning
Om du har/haft arbete sedan tidigare kräver vi referenser från en chef/arbetsledare.
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat.
För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk : https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/165". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Timvikarier Kontakt
Bemanningsenheten 060163367 Jobbnummer
9523301