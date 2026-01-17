Timvikarier till Tornlyckeskolan f-9
2026-01-17
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället. Publiceringsdatum2026-01-17Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade och flexibla lärarvikarier till åk f-9. Som lärarvikarie kommer du att täcka upp för ordinarie lärare vid behov och bidra till att upprätthålla trygghet, studiero och lärande i klassrummet. Du har ansvar för en hel klass och leder ensam lektionen. Uppdragen kan variera i längd och ämnesområde beroende på skolans behov. Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i en skolmiljö.
Du är flexibel och har förmåga att hantera ett schema som ser olika ut varje dag.
Du har god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med både elever och kollegor.
Det är meriterande om du har någon form av pedagogisk utbildning.
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300396". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Kontakt
Bitr.rektor 4-6
Anna Mattsson anna.mattsson@hoganas.se 042337415 Jobbnummer
9690029